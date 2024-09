Elizabeth Chambers packt über Scheidung von Armie Hammer aus

Elizabeth Chambers (42) sprach über ihre dunklen Tage nach der Scheidung von Armie Hammer (38). In ihrer Instagram-Story erzählt sie unter anderem vom gemeinsamen Haus auf den Cayman Islands: "In den dunkelsten Tagen meiner Scheidung fand ich heraus, dass in unserem Familienhaus etwas passiert war, das mich dazu brachte, es sofort verkaufen zu wollen", sagt die TV-Persönlichkeit. Während Elizabeth die letzten Habseligkeiten aus dem Haus räumte, wurde sie von ihrer geliebten Mitarbeiterin Nini unterstützt, die sich um die gesamte Organisation kümmerte. Die 42-jährige teilte auf ihrem Account ein Video eines Umzugskartons mit einer herzlichen Nachricht: "Jetzt, über viereinhalb Jahre später, geheilt und glücklich, bedeutet mir diese kleine Liebesbotschaft mehr, als ich ausdrücken kann."

Elizabeth und Armie, die über ein Jahrzehnt verheiratet waren, gaben im Juli 2020 ihre Trennung bekannt und finalisierten ihre Scheidung drei Jahre später. Hammer geriet 2021 in die Schlagzeilen, als er beschuldigt wurde, mehreren Frauen Textnachrichten über seine sexuellen Fantasien, einschließlich Vergewaltigung und Kannibalismus, geschickt zu haben. Elizabeth reagierte auf die Skandale im Februar 2021 auf der Social-Media-Plattform: "Ich bin schockiert, mein Herz ist gebrochen, ich bin am Boden zerstört."

Trotz der schwierigen Zeiten betonten beide immer wieder, dass sie gute Co-Eltern seien. Im Sommer dokumentierten die beiden ihre individuellen Umzüge zurück nach Los Angeles im Netz. Armie gestand, dass seine Untreue eine große Rolle bei der Trennung gespielt habe und dass sie viel Zeit in Paartherapie verbracht hätten, um an ihrer Ehe zu arbeiten. Letztendlich hätten sie jedoch erkannt, dass der Schaden irreparabel sei und es besser wäre, getrennte Wege zu gehen.

Getty Images Armie Hammer und Elizabeth Chambers im Februar 2019

Getty Images Elizabeth Chambers, Moderatorin

