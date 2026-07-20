Darum kehrt Tim Toupet dem "Fernsehgarten" den Rücken

Tim Toupet (54) macht Schluss mit dem ZDF-Fernsehgarten – und das nach über zwei Jahrzehnten. Der Ballermann-Sänger, der bürgerlich Tim Bibelhausen heißt, war seit seinem Durchbruch mit dem Hit "Du hast die Haare schön" im Jahr 2005 nahezu jedes Jahr in der Sonntagsshow von Andrea Kiewel (61) zu Gast. Damit ist es jetzt vorbei. Gegenüber t-online erklärt der 54-Jährige seinen Rückzug in ungewohnt klaren Worten: "Ich sehe keinen Mehrwert in dieser Sendung. Der Aufwand steht zum Ertrag in keinem Verhältnis."

Als konkreten Kritikpunkt nennt Tim die Bezahlung: Die Gage liege lediglich im dreistelligen Bereich – vor Steuern. Sein Kollege Ikke Hüftgold (49) hatte die Vergütung zuletzt sogar auf rund 750 Euro beziffert. Dazu komme der erhebliche Zeitaufwand, denn Künstler müssten bereits am Samstag zur Probe anreisen, bevor am Sonntag ein Auftritt von oft nur wenigen Minuten folge. "Der 'Fernsehgarten' ist als Hobby zu sehen", so Tim. Doch nicht nur wirtschaftliche Überlegungen spielen eine Rolle. Der Sänger möchte generell kürzertreten und mehr Zeit für seine Familie und seine Hobbys haben. "Ich reduziere gerade absolut bewusst meine Auftrittsanzahl", sagt er gegenüber t-online.

Finanziell kann er sich diesen Schritt leisten: "Ich habe mein Leben finanziell sehr diszipliniert gelebt, sodass ich seit Jahren nur noch Dinge mache, die mir Spaß machen." Der gelernte Friseurmeister hatte früh einen eigenen Salon eröffnet und parallel in Immobilien investiert. In der Sat.1-Sendung "Über Geld spricht man doch!" verriet er einmal: "Ich hatte schon eine Million, bevor ich mit der Musik angefangen habe." Heute besitzt er zwei Mehrfamilienhäuser, die ihm durch Mieteinnahmen ein stabiles Einkommen sichern. Er selbst lebt in Pulheim bei Köln auf über 160 Quadratmetern – in einem Haus, das er einst als Ruine für 275.000 Euro erworben und dann aufwendig saniert hatte. Der "ZDF-Fernsehgarten", der in diesem Jahr sein 40-jähriges Bestehen feiert, muss künftig ohne einen seiner treuesten Stammgäste auskommen.

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Tim Toupet, Schlager-Star

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Instagram / timtoupet Tim Toupet, Sänger

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THÜRINGEN PRESS Tim Toupet bei der Carmen Nebel Show, 2019

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