Andrea Kiewel verrät: Das dachte ihr Sohn über ihren TV-Job

Beim jüngsten "ZDF-Fernsehgarten" unter dem Motto "Family Battle" sprach Andrea Kiewel (61) nicht nur mit ihren Gästen über das Aufwachsen mit berühmten Eltern – sie teilte dabei auch eine charmante Geschichte aus ihrem eigenen Familienleben. Die Moderatorin erzählte in der Live-Sendung von ihrem jüngsten Sohn und verriet, was dieser als Kind von ihrem Job hielt. Wie Focus berichtete, sorgte die Anekdote beim Publikum für reichlich Lachen.

Andrea erklärte zunächst, dass ihr Sohn auf einer Waldorfschule gewesen sei und heute 24 Jahre alt ist und Politik studiert. Die Moderatorin erinnerte sich dann an einen Spaziergang durch Mainz, bei dem eine Passantin sie um ein Autogramm bat. Ihr Sohn habe damals schlicht nicht begriffen, warum seine Mutter von Fremden erkannt wurde. Die vielleicht noch amüsantere Pointe folgte auf dem Fuß: "Noch mit 14 schrieb er im Schulaufsatz: 'Meine Mama arbeitet am Pool'", erzählte Andrea lachend. Ganz falsch lag der Junge damit tatsächlich nicht – der Pool gehört zur festen Kulisse des "ZDF-Fernsehgartens", und die Moderatorin selbst sprang dort zuletzt auch selbst hinein.

Zu Gast beim "Family Battle" waren unter anderem Frauke Ludowig (62) mit Tochter Nele sowie Patricia Kelly (56) mit ihrem Sohn Iggi. Auch sie berichteten über ihre Erfahrungen mit prominenten Eltern. Nele Ludowig erzählte, ihre Mutter habe sie lange aus der Öffentlichkeit herausgehalten: "Mama hat das relativ gut von uns weggehalten und wir haben das erst realisiert, als wir älter waren. Also eigentlich sind wir ganz normal aufgewachsen." Ähnlich schilderte es Iggi: "Wir sind normal zur Schule gegangen, bei uns war auch alles normal." Erst das Comeback der Kelly Family habe die öffentliche Aufmerksamkeit im Alltag der Familie merklich gesteigert.

Anzeige Anzeige

Imago Andrea Kiewel im "ZDF-Fernsehgarten" mit dem Motto Discofox in Mainz am 21.06.2026

Anzeige Anzeige

Imago Andrea "Kiwi" Kiewel moderiert den ZDF-Fernsehgarten, Mai 2026

Anzeige Anzeige

Imago Nele Ludowig und Frauke Ludowig beim Jubiläum 55 Jahre Alstertal-Einkaufszentrum in Hamburg