Internat: Darum sollen Madonnas Zwillinge jetzt nach England

Madonna (67) plant Berichten zufolge einen großen Schritt für ihre 13-jährigen Zwillingstöchter Stella und Estere: Die Popsängerin soll erwägen, die beiden auf das Cheltenham Ladies' College in England zu schicken. Laut The Sun hat Madonna die renommierte Privatschule bereits mindestens einmal persönlich besichtigt. "Madonna möchte ihren Kindern eine richtige britische Ausbildung geben", verriet ein Insider dem Blatt. Er erklärt weiter: "Sie möchte nicht, dass sie in Amerika zur Schule gehen. Sie zieht noch andere Schulen in Betracht, hat aber die Daumen gedrückt, dass Stella und Estere im September in Cheltenham anfangen werden."

Das Cheltenham Ladies' College gilt als eine der exklusivsten Privatschulen Großbritanniens und wird oft als die weibliche Version von Eton bezeichnet. Das Schulgeld liegt bei umgerechnet rund 77.000 Euro pro Jahr. Da die Schule etwa 170 Kilometer von Madonnas großzügigem, zehn Schlafzimmer umfassenden Stadthaus im Londoner Stadtteil Marylebone entfernt liegt, würden die Mädchen dort im Internat leben. Madonna hält sich ohnehin immer öfter in der britischen Hauptstadt auf: Derzeit arbeitet sie dort gemeinsam mit Produzent Stuart Price an neuer Musik. "Sie erwägt auch, aufs Land zu ziehen", so der Insider gegenüber The Sun weiter.

Stella und Estere sind zwei von insgesamt sechs Kindern der Sängerin. Madonna hatte die Zwillinge 2017 in Malawi adoptiert. Das afrikanische Land spielt auch heute noch eine wichtige Rolle in ihrem Leben – die Mädchen engagieren sich regelmäßig für Madonnas Wohltätigkeitsorganisation Raising Malawi und reisten dafür bereits mehrfach in ihr Geburtsland zurück. Gegenüber dem Magazin People schwärmte Madonna zuletzt von den beiden: "Die Mädchen haben großes Mitgefühl für schutzbedürftige Kinder, die lebensrettende medizinische Versorgung benötigen." Und weiter: "Wir sind uns so viel nähergekommen, weil wir ein gemeinsames Ziel haben – Malawi zu einem besseren Land für Kinder zu machen."

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna mit ihren Töchtern Estere und Stella

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna mit ihren Zwillingen Estere und Stella, April 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / madonna Madonna, ihr Vater und ihre sechs Kinder