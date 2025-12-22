Großer Feiertag: Madonna zelebriert mit Zwillingen Chanukka

Madonna (67) hat die siebte Nacht von Chanukka im Kreis ihrer Liebsten gefeiert – und dazu einen seltenen Einblick in ihr Zuhause gegeben. Am Samstag, 20. Dezember, teilte die Popikone in ihren Instagram-Stories ein Foto, das ihren Freund Akeem Morris mit den Zwillingen Stella (13) und Estere (13) am Esstisch zeigt. Vor ihnen leuchtet eine silberne Menora (ein zentrales religiöses Symbol des Judentums), der Tisch ist festlich mit Speisen, Blumen und Kerzen gedeckt, über ihnen glitzern Disco-Kugeln. Akeem lächelt direkt in die Kamera, Madonna kommentierte das Bild schlicht mit gelben Herzen. Kurz darauf postete die spirituelle Sängerin außerdem ein Selfie im beigefarbenen Lingerie-Look mit dem Wort "Schlaflos...".

Da die Queen of Pop Social Media vorwiegend dazu nutzt, sich selbst in Szene zu setzen und ihre Fans mit auf die Bühnen dieser Welt zu nehmen, sind Einblicke in ihr Familienleben wie diese umso begeisternder. Zuvor hatte Madonna im Sommer bereits ihre große Italien-Reise dokumentiert: Gemeinsam mit all ihren sechs Kindern feierte sie ihren 67. Geburtstag, erfüllte sich in Siena einen lang gehegten Wunsch und sah das traditionsreiche Palio-Pferderennen. "Mein Traum seit vielen Jahren war es, das Palio an meinem Geburtstag zu sehen... Träume werden wahr! Happy Birthday to me! Ciao Italia!", schrieb sie auf Instagram. Auch Akeem, ein in New York spielender Fußballer, war an ihrer Seite – er feierte im Mai seinen 29. Geburtstag, Madonna gratulierte öffentlich mit "Happy Birthday to my favorite Taurus @akkmorris" und einem innigen Paarfoto.

Privat zeigt sich die sechsfache Mutter gern als Teamplayerin mit ihren Kindern. Die Zwillinge Stella und Estere adoptierte Madonna 2017 aus Malawi; auch Mercy (19) und David (20) sind adoptiert, während Lourdes (29) aus der Beziehung mit dem kubanischen Theaterschauspieler Carlos Leon (59) und Rocco (25) aus der Ehe (2000 bis 2008) mit Guy Ritchie (57) hervorgingen. Im Gespräch mit W Magazine schwärmte die Musikerin, ihre Kinder seien kreativ und auf Tour Teil der Show: "Nichts macht mich glücklicher, als zu wissen, dass wir alle an derselben Show arbeiten und zusammen Magie erschaffen." Dass es dabei auch mal zu Unstimmigkeiten kommt, gehört für die Künstlerin zum Familienalltag: "Wir sind eine Familie von Künstlern, aber eben auch eine Familie, und das passiert."

Instagram / madonna Madonna mit ihren Zwillingen Estere und Stella, April 2025

Instagram / madonna Sängerin Madonna gratuliert ihrem Freund Akeem Morris zum Geburtstag, Mai 2025.

ANNE-CHRISTINE POUJOULAT/AFP/GettyImages Madonna und Guy Ritchie im Jahr 2008 in Cannes