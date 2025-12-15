So kämpfte sich Anna-Maria Zimmermann zurück ins Leben

Am Donnerstag, den 11. Dezember, erschien Anna-Maria Zimmermann (37) gut gelaunt zur Charity-Weihnachtsparty von Cathy Hummels (37). Dort sprach die Sängerin mit RTL offen über die dunkleren Kapitel ihres Lebens, insbesondere den schweren Helikopterunfall, den sie 2010 überlebte. Auf dem Weg zu einem Auftritt kam es damals zu einem Absturz in Altenbeken bei Paderborn, bei dem sie lebensgefährliche Verletzungen erlitt und ins Koma fiel. Erst Jahre später, so verriet sie, suchte sie Hilfe bei einem Therapeuten, der mit Hypnose arbeitete. "Ich habe den Unfall durch Hypnose austherapiert", sagte sie und beschrieb, wie erleichtert sie sich danach fühlte – "wie 20 Kilogramm leichter".

Neben den psychologischen Auswirkungen des Unfalls sprach die Künstlerin auch über ihre persönliche Weiterentwicklung. Kürzlich feierte Anna-Maria ihren 37. Geburtstag und erklärte, dass sie sich in ihrem jetzigen Alter viel wohler fühle als mit 20 Jahren. Dies sei jedoch nicht ohne Herausforderungen gewesen, wie sie offen zugab. "Ich habe viele Tränen vergossen und musste mich selbst erst richtig mögen", gestand sie. Auch die Trennung von ihrem Ex-Mann Christian Tegeler gehörte zu diesem Prozess. Obwohl es keine leichte Entscheidung war, sagte sie rückblickend: "Wir mussten das so tun. Heute führen wir beide ein tolles Leben."

Die Sängerin, bekannt für ihre positive Ausstrahlung und Hits wie "Tausend Träume weit", hat aus den Erfahrungen der letzten Jahre eine innere Stärke geschöpft. Trotz der Narben, die der Unfall hinterließ, versucht sie heute, Frieden mit ihrer Vergangenheit zu haben. Humorvoll beschreibt sie, dass die Narben sie an das Filmhelden-Image von Zorro erinnern würden. Für Anna-Maria stehen diese Zeichen jedoch auch für die Kämpfe, die sie gemeistert hat, und sie zeigt sich stolz darauf, wer sie heute ist – eine mutige Frau, die zu sich und ihrer Geschichte steht.

THÜRINGEN PRESS Anna-Maria Zimmermann, November 2019

Revierfoto Anna-Maria Zimmermann, Sängerin

Robert Schmiegelt / Future Image Anna-Maria Zimmermann im März 2023 in Köln