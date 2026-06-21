Laster: Keith Richards gibt mit 82 Jahren das Rauchen auf

Mit 82 Jahren hat Keith Richards (82) nach mehr als fünf Jahrzehnten das Rauchen aufgegeben. Gegenüber The Guardian verriet der Gitarrist der Rolling Stones jetzt, was ihm den entscheidenden Anstoß gegeben hat. Nicht etwa gesundheitliche Bedenken seien es gewesen, sondern ein ganz anderes Gefühl: "Plötzlich hatte ich nach all den Jahren des Rauchens – denn, ihr wisst ja, ein Mann raucht – dieses blöde Ding im Mund und dachte: wie kindisch. Das war es, was mich mehr als alles andere davon abgebracht hat." Einem Laster bleibt der Rockstar aber weiterhin treu: Er gestand offen, dass er "viel Gras" rauche.

Der Musiker schilderte, er habe seine körperlichen Grenzen früher oft erst wahrgenommen, "kurz bevor der Körper um Hilfe schreit". Heute gehe er anders mit sich um: Wer weitermachen wolle, müsse das Tempo drosseln und sich selbst besser im Blick behalten, erklärte der Gitarrist. Die Reflexion über sein Leben fällt bei ihm gelassen aus: Älter werden, ja – aber "reifen" will er nicht. "Man dreht sich plötzlich um und denkt: Mein Gott, ich bin 82. Das ist eine lange Zeit, auf die man zurückblickt. Aber es ist faszinierend, besonders jetzt, wo wir Urenkel haben", sagte er.

Die Rolling Stones veröffentlichen nächsten Monat ihr neues Album "Foreign Tongues" – bereits drei Jahre nach dem letzten. Als letzter Track ist "Beautiful Delilah" enthalten, eine Coverversion von Chuck Berrys (†90) Song aus dem Jahr 1958. Auf die Frage, ob es sich dabei womöglich um das letzte Album der Band handeln könnte, antwortete Keith, das möge ihm "gelegentlich kurz durch den Kopf gehen" – er wolle aber nicht zu lange darüber nachdenken.

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Getty Images Keith Richards

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Instagram / theodorarichards Keith Richards

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Getty Images Ronnie Wood, Steve Jordan, Mick Jagger und Keith Richards von The Rolling Stones, Juli 2024