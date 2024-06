So denkt Frauke Ludowig heute über Kuss mit Keith Richards

Frauke Ludowig (60) moderiert seit 30 Jahren "Exclusiv – Das Starmagazin" und hat in ihrer Zeit als Journalistin schon so einiges erlebt. Dass auch weniger angenehme Situationen dazugehören, plaudert sie nun im Gespräch mit Stern aus. "Keith Richards (80) steckte mir kurz vor unserem Interview vor 30 Jahren die Zunge in den Hals", erinnert sie sich und fügt hinzu: "Das waren diese Rockstars aus einer anderen Zeit. Heute würde das einen riesigen Aufschrei verursachen." Beschwert habe sich die Moderatorin damals nicht über das übergriffige Verhalten des Rolling Stones-Stars – heute könne sie ohnehin über die Situation lachen. Dennoch stellt Frauke klar: "Würde das heute meinen Töchtern passieren, würde ich es nicht so locker sehen."

"Richards hatte Campari O-Saft in der Hand und war schon morgens stramm. In dem Moment hatte er wahrscheinlich gesehen, dass ich eine unerfahrene Kollegin bin und wollte mich aus dem Konzept bringen", schildert sie die Situation. Frauke wolle den Vorfall keineswegs entschuldigen, gesteht sich aber auch ein, damals ein unsicheres Auftreten gehabt zu haben, welches die Rocklegende ausnutzte. Die 60-Jährige macht deutlich: "Ich hatte nie den Anspruch, ernst genommen zu werden. Das ist mir egal. Keine Ahnung, ob Keith Richards mich ernst genommen hat. Ich wollte nur ein Interview mit nach Hause bringen und das ist mir gelungen, darauf bin ich bis heute stolz."

Heute sehe sie den Vorfall mit anderen Augen als damals. Die Branche habe sich eben gewandelt – sehr zum Glück von Frauke. Denn: Ihre Tochter Nele hat den Entschluss gefasst, in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten zu wollen. "Eigentlich ist es schön, wenn die Kinder sagen, dass sie sich beruflich etwas Ähnliches vorstellen können wie die Eltern", findet die stolze Mama laut Bunte. Sie sei sich sicher, dass sowohl Nele als auch ihr Nesthäkchen Nika ihren Weg gehen werden.

