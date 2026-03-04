Rolling-Stones-Star Keith Richards wird erstmals Urgroßvater

Große Familiennews bei Rolling Stones-Legende Keith Richards (82). Er wird Urgroßvater. Seine Enkelin Ella Richards hat am Mittwoch, dem 4. März, auf Instagram mit einem ausdrucksstarken Schwarz-Weiß-Foto ihre erste Schwangerschaft verkündet. Auf dem Bild präsentiert das Model unbekleidet seinen wachsenden Babybauch. Vater des Kindes ist ihr langjähriger Freund Sascha von Bismarck, ein Fotograf aus einer bekannten Adelsfamilie. Unter Ellas Post sammelten sich rasch Glückwünsche aus Mode und Film, darunter von Stella Maxwell (35), Jade Parfitt, Clara Paget (37) und Poppy Delevingne (39).

Ella und Sascha sind seit einigen Jahren ein Paar. Ihre Liebe machten sie Anfang 2023 offiziell, als Ella auf dem Cover des Magazins Tatler erschien und erzählte, dass Sascha die Bilder geschossen hat. "Es war sehr einfach", verriet sie damals im Interview mit dem Magazin und betonte: "Ich fühle mich sehr wohl damit, dass er mich fotografiert, was eine sehr persönliche Sache ist." Sascha ist der Bruder von Nikolai von Bismarck (39) und stammt aus einer traditionsreichen europäischen Dynastie. Für Keith bedeutet die frohe Botschaft das erste Urenkelkind. Bei den Rolling Stones hatte bislang nur Mick Jagger (82) diesen Status erreicht, nachdem seine Enkelin Assisi Jackson (33) 2014 Mutter wurde. Ella ist die Tochter von Marlon Richards und der früheren Stylistin Lucie de la Falaise. Ihre Großmutter ist die 2017 verstorbene Schauspielerin und Stilikone Anita Pallenberg.

Gegenüber dem Blatt sprach Ella auch rührend wie selten über ihren berühmten Großvater. "Er ist sehr ruhig und süß und liebevoll", schwärmte sie von Keith und ergänzte: "Er ist viel schüchterner, als die Leute denken." Über die unkonventionelle Familiendynamik erzählte das Model außerdem: "Mein Großvater trug früher die Kleidung meiner Großmutter und sie trug seine. Die meisten in meiner Familie sind ein bisschen verrückt oder schräg. Meine ganze Familie ist voll von verrückten Kreativen. Niemand ist akademisch. Alle sind wild und freiheitsliebend." Wenn Ella die Stones auf der Bühne beobachtet, beeindruckt sie vor allem die Energie: "Sie sind voll Adrenalin, und das hält sie jung. Es ist so inspirierend, dass sie weitertun, was sie lieben, solange sie können."

Getty Images Keith Richards im Oktober 2018 in New York

Instagram / ellarichardsr Schwangere Ella Richards, Model

Getty Images Model Ella Richards, September 2024