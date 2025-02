Rolling Stones sagen ihre komplette Europatournee 2025 ab

Die Enttäuschung ist groß. Die Rolling Stones haben ihre für den Sommer 2025 geplante Europatournee abgesagt, darunter auch das heiß erwartete Konzert im Münchner Olympiastadion. Ursprünglich sollte die legendäre Rockband rund um Mick Jagger (81), Keith Richards (81), Ronnie Wood (77) und Bassist Darryl Jones am 12. Juli 2025 in der bayerischen Landeshauptstadt auftreten. Sogar Münchens Oberbürgermeister hatte das Ereignis vorab angekündigt. Doch wie die britische Zeitung The Sun jetzt berichtete, waren die Rock-Ikonen und ihre Promoter nicht in der Lage, die Termine für die Auftritte in Europa zu koordinieren.

Die Betreiber des Olympiastadions in München haben ihre Vorbereitungen für das Event bereits eingestellt. Dennoch kursierten teilweise weiterhin Gerüchte rund um die vermutete letzte Deutschland-Show der Stones. Auf einigen Webseiten war der Termin noch zu lesen, und auch ein großes Münchner Hotel hatte sich in seiner Vorschau auf den möglichen Auftritt im Sommer 2025 gefreut. Von offizieller Seite heißt es jedoch, dass die Tour auf Eis gelegt wurde. Die Stones selbst bleiben jedoch optimistisch. Medienberichten zufolge plant die Band, die Konzerte im Jahr 2026 nachzuholen. Ein offizielles Statement dazu liegt allerdings noch nicht vor.

Die Rolling Stones gehören seit Jahrzehnten zu den populärsten Live-Bands der Welt und ziehen Fans aller Generationen in ihren Bann. Mit einem Durchschnittsalter von rund 75 Jahren zeigen Mick und seine Bandkollegen immer wieder, dass sie das Rockgeschäft noch lange nicht hinter sich lassen wollen. München hat mit den Stones eine besondere Geschichte, denn ihre Konzerte in der Stadt wurden oft zu regelrechten Volksfesten. Ob die Band tatsächlich 2026 zurückkehrt, bleibt abzuwarten – für viele könnten es die letzten Chancen sein, die Rocklegenden live zu sehen.

Getty Images Die Rolling Stones bei ihrem Konzert in St. Louis, Missouri, September 2021

Getty Images Die Rolling Stones im August 2022 in Berlin

