Rolling-Stones-Star Keith Richards wurde zum achten Mal Opa

Keith Richards (81), der legendäre Gitarrist der Rolling Stones, hat erneut Grund zur Freude: Er ist zum achten Mal Großvater geworden. Seine Tochter Alexandra Richards (38), die auch als Model arbeitet, brachte Mitte Februar ihr zweites Kind zur Welt. Über Instagram verkündete die 38-Jährige die frohe Botschaft und teilte erste Details. Ihr Sohn hört auf den klangvollen Namen Elvis Nova Nodé. Vater des Neugeborenen ist Alexandras Ehemann Jacques Naudé, mit dem sie bereits eine vierjährige Tochter namens Arlowe hat.

In ihrem Instagram-Post beschrieb Alexandra die Freude über ihr neues Familienmitglied: "Unser langes Winterwarten hat ein Ende." Dazu postete sie vier Schwarz-Weiß-Bilder, die zuerst sie schwanger und später das friedlich schlafende Baby in den Armen seines Vaters zeigen. Mit dem Hashtag "3become4" – "Aus drei werden vier" – verlieh sie ihrer Freude über die Erweiterung ihrer Familie Ausdruck. Alexandra und Jacques sind seit 2019 verheiratet, kennengelernt hatten sie sich durch gemeinsame Freunde. Ihre Hochzeit wurde laut People auf Keiths Anwesen in Connecticut gefeiert, was ihren besonderen Zusammenhalt als Familie noch einmal unterstreicht.

Keith, der mit seiner Frau Patti Hansen seit 1983 verheiratet ist, hat insgesamt fünf Kinder. Aus dieser Ehe stammen Alexandra und ihre ältere Schwester Theodora Richards. Der Rocker hatte zuvor mit der Schauspielerin Anita Pallenberg drei weitere Kinder gezeugt, von denen eines im Säuglingsalter verstarb. Seine Kinder machten Keith bereits achtmal zum stolzen Opa. Keith, der kürzlich seine für 2025 geplante Europatour abgesagt hat, verbindet trotz seines wilden Lebensstils scheinbar mühelos die Rolle des Großvaters mit dem Bild des unerschütterlichen Rockstars.

Anzeige Anzeige

Getty Images Alexandra Richards, Tochter von Keith Richards, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Keith Richards und seine Frau Patti Hansen

Anzeige Anzeige

Anzeige