Medienrummel um Doku: Haftbefehl kündigt eine Pause an

Der Rummel um seine Netflix-Dokumentation wird Haftbefehl (40) offenbar zu viel. Der Rapper hat sich jetzt bei Instagram an seine Fans gewandt und angekündigt, eine Pause einzulegen. Darin gesteht er offen, mit gesundheitlichen und persönlichen Herausforderungen zu kämpfen. "Aktuell bin ich emotional und körperlich nicht in der Verfassung, aufzutreten", schreibt er. Auftritte werde es von ihm vorerst keine mehr geben – wie lange die Auszeit dauern wird, ließ er dabei offen.

Als Hauptgrund für seinen Zustand nennt der Musiker die große Aufmerksamkeit, die im Zuge der Doku auf ihn eingeprasselt sei. "Die ganze Zeit nach der Doku, die große Aufmerksamkeit und der ganze Rummel haben mich zusätzlich belastet. Deshalb brauche ich jetzt Ruhe und Zeit, um mich auf meine Gesundheit zu konzentrieren und wieder zu Kräften zu kommen", schreibt er in dem Beitrag. Er betont außerdem, dass er täglich daran kämpfe, wieder auf die Beine zu kommen, und bittet seine Fans um Verständnis.

Die Reaktionen unter dem Post fallen durchweg unterstützend aus. Moderator Kai Pflaume (59) schreibt dort: "Erhol dich gut. Du wirst noch gebraucht." Sängerin Elif (33) schickt dem Rapper ein Herz-Emoji. Haftbefehl, der bürgerlich Aykut Anhan heißt und 1985 in Offenbach geboren wurde, hatte zuletzt Schlagzeilen mit seinem Megapark-Debüt auf Mallorca gemacht, wo er gemeinsam mit Mia Julia (39) auf der Bühne stand.

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Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".

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Action Press / Torsten Gadegast / Future Image Haftbefehl im Juni 2020

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Imago Nina Anhan und Aykut Anhan alias Haftbefehl beim Special Screening von "Babo – Die Haftbefehl Story"