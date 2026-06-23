Nach Rückzugs-Post: Haftbefehl meldet sich mit Klarstellung

Es ist das schmerzhafte Paradoxon der modernen Medienwelt: Man gewährt der Öffentlichkeit in einer Dokumentation tiefe Einblicke in die eigene, von harten Kämpfen geprägte Biografie, und am Ende wächst der Erwartungsdruck genau dadurch erneut ins Unermessliche. Rapper Haftbefehl (40), bürgerlich Aykut Anhan, hat am Sonntagabend die Reißleine gezogen und via Instagram eine gesundheitlich bedingte Auszeit verkündet. Jetzt sah sich der Musiker aber offenbar gezwungen, eine Klarstellung nachzureichen. Es scheint, als wolle der Offenbacher verhindern, dass seine ehrlichen Worte im digitalen Raum für Spekulationen missbraucht werden.

"Bevor hier etwas falsch verstanden wird: Ich gebe niemandem die Schuld für meine aktuelle Situation, weder der Doku noch anderen Menschen. Die Verantwortung dafür trage ich selbst", schrieb Haftbefehl auf der Plattform und machte gleichzeitig deutlich, dass seine Aussagen weder als Abrechnung noch als indirekte Spitzen gedacht seien. Es gebe, so betonte er ausdrücklich, "keine Schuldigen und keine versteckten Botschaften" – vielmehr gehe es ihm ausschließlich darum, Verantwortung für den eigenen Weg und die eigenen Entscheidungen zu übernehmen.

Bereits am Sonntag hatte Haftbefehl öffentlich gemacht, wie sehr ihn die physische und psychische Belastung der vergangenen Monate erschöpft habe. Der enorme Druck nach dem Release der Netflix-Serie "Babo - Die Haftbefehl-Story" sei schlicht zu groß geworden. Die Sorge, erneut in jenes tiefe Loch zu stürzen, das ihn vor Jahren schon einmal in Lebensgefahr gebracht hatte, zwingt ihn nun zum Rückzug. Für den Großteil seiner Fans wählt Haftbefehl damit den einzig richtigen Weg: eine radikale Entschleunigung zum Schutz der eigenen Gesundheit.

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Imago Haftbefehl beim CARStival in Mannheim

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Imago Nina Anhan und Aykut Anhan (Haftbefehl), Oktober 2025

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Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".