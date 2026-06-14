Ballermann-Auftritte: So viel Geld soll Haftbefehl bekommen

Rapper Haftbefehl (40) soll für seine Auftritte am Ballermann auf Mallorca fürstlich entlohnt werden – und das für erstaunlich kurze Bühnenzeit. Das behauptet zumindest Partysänger Ikke Hüftgold (49). Laut dem Musiker kassiert der Rapper bei jedem Auftritt eine Gage von rund 60.000 Euro. Gegenüber dem Portal t-online verriet Matthias Distel, wie der Schlagerstar bürgerlich heißt: "Laut meinen Informationen bekommt Haftbefehl am Ballermann eine Gage von 60.000 Euro. Und das Interessante: Seine Auftritte dauern maximal neun Minuten. Das ist eine stolze Stundengage, wenn man das hochrechnet."

Damit ist Haftbefehl laut Ikke offenbar ein klarer Spitzenreiter im Vergleich zu anderen Rappern, die ebenfalls an der berühmten Partymeile auftreten. Diese sollen demnach "zwischen 20.000 und 40.000 Euro" pro Auftritt erhalten. Offizielle Bestätigung gibt es für diese Zahlen allerdings nicht: Der Megapark ließ eine entsprechende Anfrage des Newsportals unbeantwortet. Wie hoch Haftbefehls Gage tatsächlich ist, bleibt damit wohl das Geheimnis der Vertragspartner. Zum Vergleich: Ikke zufolge liegen die bekanntesten Ballermannstars wie Isi Glück (35), Mickie Krause (55) und er selbst bei etwa 15.000 Euro pro Auftritt.

Dabei war es ausgerechnet Ikke, der sich in der Vergangenheit kritisch gegenüber Rap-Auftritten am Ballermann geäußert hatte. Der Sänger hatte sich dagegen ausgesprochen, einen "stabilen Markt" mit Künstlern aus anderen Genres zu "verwässern", und befand, dass ältere Ballermann-Fans damit schlicht nicht erreicht würden. Das berichtete die dpa. Trotz dieser Bedenken scheinen Rapper wie Haftbefehl aus dem Programm der Partymeile kaum mehr wegzudenken zu sein – und der Trend dürfte sich angesichts solcher Gagen so schnell nicht umkehren.

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Imago Haftbefehl im Dezember 2018

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Instagram / ikkehueftgold Ikke Hüftgold zeigt seinen Merch

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Getty Images Ikke Hüftgold, "Unser Lied für Liverpool"