Kurz vor Auftritt: Haftbefehl sagt Wien-Konzert plötzlich ab

Haftbefehl (40) hat sein geplantes Konzert in Wien überraschend abgesagt. Der Rapper sollte am Samstag, dem 1. August 2026, im Rahmen der METAStadt Open Airs in der österreichischen Hauptstadt auftreten. Wie aus der Mitteilung auf Instagram hervorgeht, informierte die Agentur des Musikers die Veranstalter jetzt kurzfristig über den Ausfall der Show. Für viele Fans kommt das kurz vor dem Termin besonders bitter. Gleichzeitig steht bei der Absage vor allem der Gesundheitszustand des Künstlers im Mittelpunkt, weshalb das Konzert nun komplett entfällt.

Hintergrund der Entscheidung sind gesundheitliche und persönliche Herausforderungen, mit denen Haftbefehl derzeit zu kämpfen hat. Laut der Mitteilung habe der Musiker zuletzt auch über seine Social-Media-Kanäle deutlich gemacht, dass er sich momentan nicht in der Lage sehe, live auf der Bühne zu stehen. Die Verantwortlichen bedauern den Ausfall sehr und baten zugleich um einen respektvollen Umgang mit der Situation. Trotzdem fiel die Reaktion vieler Anhänger deutlich aus: Auf Instagram machten zahlreiche Fans ihrem Ärger Luft. Wer bereits ein Ticket für das Open-Air-Event gekauft hat, bekommt sein Geld zurück. Die Karten können unkompliziert an den jeweiligen Vorverkaufsstellen erstattet werden.

Haftbefehl, der mit bürgerlichem Namen Aykut Anhan heißt, gehört seit Jahren zu den bekanntesten Rappern im deutschsprachigen Raum. Immer wieder spricht seine Musik sehr direkt über sein Leben und persönliche Erfahrungen. Auch deshalb verfolgen viele Fans nicht nur seine Songs, sondern ebenso, was abseits der Bühne bei ihm passiert. Wenn ein geplanter Liveauftritt so kurzfristig ausfällt, sorgt das entsprechend für viele Reaktionen. Diesmal machen die Veranstalter aber klar, dass die Gesundheit des Musikers Vorrang hat.

Anzeige Anzeige

Netflix Rapper Haftbefehl in seiner Dokumentation "Babo – Die Haftbefehl-Story".

Anzeige Anzeige

Imago Xatar und Haftbefehl live beim splash! Festival 2016 in Ferropolis

Anzeige Anzeige

Instagram / ninaanhan Haftbefehl und seine Partnerin Nina Anha

Wie findet ihr die super kurzfristige Absage des Wien-Konzerts von Haftbefehl? Nachvollziehbar – Gesundheit geht vor, Punkt. Extrem bitter – so kurz vorher ist echt frustrierend. Ergebnis anzeigen