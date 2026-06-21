Mit Beerdigung: Patrick Fernandez nimmt Abschied von GZSZ

Nach dreieinhalb Jahren ist es so weit: Patrick Fernandez (41) verabschiedet sich von seiner Rolle als Carlos Lopez bei Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Die Beerdigung seiner Serienfigur wird für den Schauspieler zu einem überraschend emotionalen Erlebnis. In einem offiziellen GZSZ-Video, das RTL veröffentlicht hat, spricht er offen über den Abschied, die Dankbarkeit und darüber, wie es sich anfühlt, die eigene Beerdigung zu drehen. "Als ich vor dem Grab stand, habe ich alles gespürt", erzählt er darin – die Gefühle seien deutlich intensiver gewesen, als er es erwartet hatte.

Bereut hat Patrick den Abschied dennoch keinen Moment: "Ich bereue keine Sekunde", sagt er. Besonders bewegt ihn die Verbindung, die Carlos zu den Fans aufgebaut hat. Wenn ihm auf der Straße ein "Hola!" zugerufen wird, weiß er sofort, dass jemand an seine Serienfigur denkt. Zum Abschied richtet er persönliche Worte an sein Serien-Alter-Ego: Carlos werde immer einen Platz in seinem Herzen haben. Gleichzeitig fühlt sich das Ende der Geschichte für ihn stimmig an. "Für mich geht ein ganzer Zyklus zu Ende", erklärt er. Den großen Abschluss bildet eine Doppelfolge am 22. Juni bei RTL und auf RTL+, in der der Crime-Plot rund um den Mord an Carlos und der Figur Zoe seinen Höhepunkt findet.

Schon vor seinem Serientod war Patrick überzeugt, dass der Abgang seiner Figur Wirkung zeigen würde. Gegenüber RTL betonte er, Carlos sei mit so vielen Menschen im Kiez verbunden gewesen, dass sein Tod bei vielen Figuren etwas auslösen werde. Seit 2022 hatte er die Rolle des chaotischen, aber liebenswerten Carlos verkörpert und die Figur gemeinsam mit dem Team über die Jahre weiterentwickelt.

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RTL / Rolf Baumgartner Patrick Fernandez bei GZSZ

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RTL / Anna Riedel Patrick Fernandez bei GZSZ

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RTL / Benjamin Kampehl Olivia Marei und Patrick Fernandez als Toni und Carlos in GZSZ, Juni 2026