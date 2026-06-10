Patrick Fernandez sicher: Sein "GZSZ"-Tod hinterlässt Spuren

Der GZSZ-Kiez trauert: Carlos Lopez ist tot. Schauspieler Patrick Fernandez, der die Rolle seit 2022 verkörpert hat, ist sich sicher, dass sein Serienabgang nachhaltige Spuren hinterlassen wird. Gegenüber RTL erklärte der Moderator: "Carlos war mit unglaublich vielen Menschen im Kiez verbunden. Deshalb wird sein Tod bei vielen Figuren etwas auslösen." Bereits am Mittwoch, 10. Juni, ist der Serientod bei RTL zu sehen – vorab ist die Folge bereits auf RTL+ abrufbar.

"Solche dramatischen Ereignisse bringen oft neue Konflikte, Emotionen und Storylines mit sich", resümierte Patrick. Besonders die enge Verknüpfung mit dem Tod seiner Serienehefrau Zoe (gespielt von Lara Dandelion Seibert) verleihe dem Abschied eine ganz besondere emotionale Tiefe: Carlos hatte bis zuletzt versucht, den Mörder seiner Frau zu finden – und verlor dabei selbst sein Leben. Den Höhepunkt des Krimi-Plots erleben die Zuschauer dann in einer Doppelfolge am 22. Juni bei RTL, die laut Sender voller neuer Hinweise, eskalierender Konflikte und überraschender Wendungen stecken soll. Ab dem 23. Juni startet dann der "Sommer der Entscheidungen" – mit Gastauftritt von Thriller-Autor Sebastian Fitzek (54), der Rückkehr von Jan Kittmann als Tobias ans Set sowie dem großen Comeback von Anne Menden (40) nach ihrer Babypause.

Auch für Patrick persönlich, der zuweilen unter Erfolgsdruck litt, waren die letzten Wochen am Set laut RTL sehr intensiv: "Die Szenen am Grab von Zoe oder die Verzweiflung von Carlos gehören für mich zu den stärksten Momenten meiner gesamten 'GZSZ'-Zeit." Seine Rolle beschreibt er dabei als eine besondere: "Carlos war oft kontrovers und manchmal eher ein Antagonist, aber er hatte dieses freche Lächeln und etwas Schlitzohriges." Genau das habe die Zuschauer immer wieder angesprochen. Der Mord an Carlos ist dabei nicht der erste erschütternde Verlust im Kiez – auch Zoes plötzlicher Tod hatte bereits für eine Schockwelle gesorgt und Misstrauen unter den Bewohnern gesät, da es kaum Hinweise auf den Täter, dafür aber viele Verdächtige gab. Nun stellt sich die Frage, ob die beiden Fälle miteinander zusammenhängen – und wer am Ende den höchsten Preis zahlen wird.

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RTL / Anna Riedel Patrick Fernandez, Schauspieler

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RTL / Benjamin Kampehl Olivia Marei und Patrick Fernandez als Toni und Carlos in GZSZ, Juni 2026

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RTL / Anna Riedel Anne Menden, Schauspielerin