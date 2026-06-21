Nolans "Die Odyssee"-Film bricht noch vor Kinostart Rekorde

Noch bevor der erste Zuschauer auch nur einen Fuß in ein Kino gesetzt hat, schreibt Christopher Nolans (55) neues Fantasy-Epos "Die Odyssee" schon Geschichte. Das BFI IMAX in London, Großbritanniens größte Kinoleinwand, hat am ersten Vorverkaufstag sage und schreibe 28.000 Tickets abgesetzt. Das entspricht Einnahmen von rund 1,01 Millionen US-Dollar innerhalb von nur 24 Stunden – ein neuer Rekord für das Kino. Wie das Medium Collider berichtet, wurden damit vergleichbare Blockbuster deutlich in den Schatten gestellt: "Dune: Part Two" hatte am selben Standort in der gleichen Zeitspanne etwa 491.000 US-Dollar eingespielt, "Oppenheimer" lediglich rund 341.000 US-Dollar.

Der Hype macht sich auch an anderer Stelle bemerkbar. Bereits ein Jahr vor dem Kinostart sollen vier Vorstellungen des Eröffnungswochenendes – darunter eine spezielle Mitternachtsvorführung – in weniger als einer Stunde restlos ausverkauft gewesen sein. Als in den USA kürzlich der Vorverkauf für das Premium Large Format startete, brachen die Webseiten mehrerer großer Kinoketten unter dem Ansturm zusammen. "Die Odyssee" basiert auf dem antiken Epos von Homer und erzählt die Geschichte von Odysseus, König von Ithaka, der nach dem Trojanischen Krieg einen langen und gefahrvollen Weg in seine Heimat antritt. Matt Damon (55) übernimmt die Titelrolle – an seiner Seite spielen Zendaya (29), Robert Pattinson (40), Tom Holland (30), Anne Hathaway (43), Lupita Nyong'o (43) und Charlize Theron (50). Gedreht wurde der Film vollständig auf IMAX-70-mm-Material.

In den USA ging der Vorverkaufsstart der IMAX-Tickets vor drei Tagen dagegen komplett nach hinten los. Als die Karten offiziell freigeschaltet wurden, waren die Server der Kinokette AMC und des Online-Ticketanbieters Fandango dem Ansturm nicht gewachsen. Zeitweise waren beide Seiten stundenlang nicht erreichbar, viele Fans hingen bis zu einer Stunde in Warteschlangen fest. Pikant: Die IMAX-Vorstellungen fürs Startwochenende waren laut Variety schon seit dem Sommer 2025 ausverkauft. Der Stress drehte sich also um spätere Termine. Für noch mehr Gesprächsstoff sorgte eine Info, mit der viele nicht gerechnet hatten: In den USA sollte "Die Odyssee" ein R-Rating bekommen. Heißt: Unter 17-Jährige hätten den Film nur in Begleitung eines Erwachsenen sehen dürfen.

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Imago Szene aus "Die Odyssee" mit Matt Damon

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Getty Images Christopher Nolan spricht bei der Universal- und Focus-Präsentation während der CinemaCon in Las Vegas, 15. April 2026

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Universal Pictures Matt Damon als Odysseus in "Die Odyssee"

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