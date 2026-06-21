Schwester gesucht: Harry Styles pausiert Konzert in Wembley

Harry Styles (32) sorgt bei seinem Mega-Konzert in London für einen ganz besonderen Gänsehautmoment! Mitten in seinem Song "Taste Back" im ausverkauften Wembley Stadium bemerkt der Sänger am Freitagabend eine aufgelöste Besucherin im Publikum, die verzweifelt ihre Schwester sucht. Vor rund 90.000 Fans unterbricht Harry prompt seine Performance, um die junge Frau direkt anzusprechen. In einem Fanclip, der auf TikTok kursiert, ist zu hören, wie er nachhakt: "Was ist los? Du kannst deine Schwester nicht finden?" Kurz darauf will er sogar den Namen der Vermissten wissen – und macht deutlich, dass hier erst einmal die Familie Vorrang hat.

Statt die Show einfach weiterlaufen zu lassen, wendet sich der ehemalige One-Direction-Star an die Security im Stadion. Auf dem Video ist zu sehen, wie Harry mit den Ordnern kommuniziert, die sich sofort zu der Fangruppe durchkämpfen. Bevor es musikalisch weitergeht, nimmt sich der Musiker noch einmal Zeit für die Zuschauerin. "Du sahst sehr besorgt aus", sagt er ihr laut Mirror und erkundigt sich: "Alles gut? Hast du sie gefunden?" Als die Menge jubelnd reagiert, fragt Harry noch einmal in die Runde, ob es wirklich allen gut geht, und beendet die kurze Unterbrechung schließlich mit einem beruhigten "Wir sind gut". In den sozialen Netzwerken überschlagen sich die Fans anschließend mit Lob. "Das zeigt mal wieder, was für ein unglaublicher Mensch er wirklich ist", schreibt jemand, der nach eigenen Angaben selbst im Stadion war.

Harry steht derzeit für eine historische 12-Nächte-Residency im Wembley Stadium auf der Bühne und wurde dort zum Start seiner "Together, Together"-Tour-Station besonders sentimental. Vor den Fans erinnerte sich der Brite an seine eigenen Anfänge nur wenige Meter weiter in der Wembley Arena: Dort hatte ihn seine Schwester Gemma einst zu seinem "X Factor"-Casting begleitet, bei dem er schließlich in die Band One Direction mit Louis Tomlinson (34), Niall Horan (32), Zayn Malik (33) und Liam Payne (†31) gesteckt wurde. Auf der Bühne bedankte sich Harry nun öffentlich bei Gemma und auch bei seiner Mutter Anne, die ihn damals ohne sein Wissen für die Castingshow anmeldete. "Ihr habt mein Leben verändert – ihr alle", sagte er den Fans und erinnerte augenzwinkernd an eine Zeile aus einem seiner Songs: "Denkt dran, respektiert eure Mutter!"

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Imago Harry Styles bei den Brit Awards 2026

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Getty Images Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne, Louis Tomlinson und Zayn Malik, Mitglieder von One Direction