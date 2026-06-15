Offene Worte: Harry Styles kämpft mit seinem perfekten Image

Harry Styles (32) ist einer der bekanntesten Popstars der Welt – doch hinter dem glänzenden Image steckt ein Mensch, der mit dem Druck seiner eigenen Bekanntheit zu kämpfen hat. Im Podcast "Q With Tom Power" sprach der 32-jährige Sänger jetzt offen darüber, wie sehr ihn das Bild beeinflusst, das seine Fans von ihm haben. "Ich hatte diese Beziehung zu meinem eigenen Image, bei der die Menschen eine projizierte Version von mir hatten, die perfekt war", erklärte er. Und dieser Maßstab habe auf ihm gelastet: "Wenn der Standard, an dem du dich misst, eine perfekte Person ist, ist es unmöglich, das Gefühl zu vermeiden, dass du dahinter zurückbleibst."

Auch Online-Hass macht dem Sänger zu schaffen – vor allem dann, wenn es ihm ohnehin nicht gut geht. "Wenn du dich nicht gut fühlst und jemand sagt, du bist schrecklich, ist das wie eine Klaue, die sich in dich hineinfrisst und reißt", so Harry. Gleichzeitig betonte er, dass ein stabiles Selbstbild dabei helfe, solche Angriffe besser wegzustecken. Mit seinem neuen, vierten Album und einem veränderten Tourkonzept setzt er heute stärker auf Selbstfürsorge. Anstatt einer monatelangen Mammuttour mit Hunderten von Konzerten plant er für seine aktuelle Tournee "Together Together" nur 68 Auftritte, darunter Residenzen – etwa zwölf Nächte im Wembley Stadium und 20 Shows im Madison Square Garden in New York, wie Mirror berichtet.

Dass Harry überhaupt so viel Wert auf Erholung legt, hat einen konkreten Hintergrund: Mit seiner "Love On Tour" war er zwischen September 2021 und Juli 2023 ganze 22 Monate am Stück auf der Straße und bestritt dabei 169 Shows. Diese intensive Zeit habe ihm aber auch ermöglicht, tiefer in seine eigenen Gefühle einzutauchen, statt sie zu unterdrücken, wie er im Podcast erklärte. Heute fühle er sich an einem "viel gesünderen Ort". Abseits des Rampenlichts zieht es ihn regelmäßig nach Italien, das er als ruhigen Rückzugsort beschreibt, an dem er abschalten kann. In seinem Heimatkiez in Nordlondon hingegen gehören Begegnungen mit Smartphone-schwingenden Fans längst zum Alltag – ob beim Pub-Besuch oder beim Morgenkaffee.

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Imago Bei den BRIT Awards 2026 in Manchester: Harry Styles auf dem roten Teppich

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Getty Images Harry Styles performt "Aperture" bei den Brit Awards 2026 in Manchester

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Getty Images Harry Styles, Musiker