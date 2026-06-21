Seitenhieb an Marc? Summer Terenzis Song "Daddy Issues"

Manchmal braucht es mehr als Worte – manchmal braucht es einen Song. Summer Terenzi (19), die gemeinsame Tochter von Popstar Sarah Connor (46) und dem amerikanischen Sänger Marc Terenzi (47), hat einen Vorgeschmack auf ihr neues Stück namens "Daddy Issues" geteilt. Was sich dahinter verbirgt, ist erschütternd persönlich: In den Liedtexten verarbeitet die 19-Jährige offenbar tiefe seelische Wunden, die ihre Beziehung zum Vater hinterlassen hat. Auf Instagram schrieb sie dazu: "Das ist einer der ehrlichsten und härtesten Songs, die ich je in meinem Leben geschrieben habe. Ich habe dabei viel geweint, aber auf eine gewisse Weise hat er mich auch geheilt." Ein Bekenntnis, das Fans, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben, Mut machen soll.

Die Zeilen des Songs lassen wenig Interpretationsspielraum. Summer singt davon, dass ihr Vater nie Kinder gewollt habe, beschreibt ihn als narzisstisch und wirft ihm vor, Liebschaften stets den Vorrang gegeben zu haben. "Für ihn werde ich niemals genug sein", singt Summer. Besonders eindringlich ist auch die Passage, in der sie fragt: "Wie soll ich an die Liebe glauben?" – gefolgt von dem Bekenntnis, die Verbindung zu einem Teil ihrer Familie bewusst gekappt zu haben. Dass sie womöglich den Kontakt zu ihrem Vater abgebrochen hat, macht der Satz "Ich lerne noch immer, mit diesem Verlust umzugehen" deutlich. Das Musikvideo unterstreicht die verletzliche Stimmung: Es zeigt Summer in einer kindlich wirkenden Umgebung – Teddybär, Jugendserienposter, schlichtes Ambiente.

Von einer Annäherung zwischen Vater und Tochter ist derzeit wenig zu spüren. Marc reagierte auf BILD-Anfrage zurückhaltend: "Ich muss dieses Lied respektieren." Mehr war ihm dazu nicht zu entlocken. Dabei war das Verhältnis der beiden nicht immer so belastet – noch im Frühjahr 2021 nahmen Vater und Tochter gemeinsam ein Cover auf, standen zusammen auf der Bühne. Über ihre Kindheit hatte Summer einst erzählt, ihre Eltern seien "ziemlich entspannt" gewesen und sie habe deshalb "nicht so viele dumme Sachen gemacht" – ein Bild, das ihr neues Lied nun in einem ganz anderen Licht erscheinen lässt. Passend zur Veröffentlichung des Songs steht Summer außerdem vor ihrem nächsten öffentlichen Auftritt: Ab Mitte Juli ist sie in der Reality-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?" zu sehen, in der sie über das Aufwachsen mit prominenten Eltern spricht.

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Collage: Instagram, ActionPress Sarah Connor, Summer Terenzi und Marc Terenzi

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Instagram / summerterenzi Summer Terenzi mit Mutter Sarah Connor, 2023

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Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024