Für Summer waren Sarah Connor und Marc "entspannte Eltern"

Summer Terenzi (18), die Tochter von Sängerin Sarah Connor (45) und Musiker Marc Terenzi (46), hat kürzlich auf Instagram ein paar Einblicke in ihre Kindheit gegeben. Während einer Fragerunde in ihrer Story wurde sie von einem Follower darauf angesprochen, wie ihre berühmten Eltern sie erzogen haben – ob eher streng oder locker und ob es bestimmte Regeln gab. Ihre Antwort: "Die waren ziemlich entspannt und deshalb habe ich auch nicht so viele dumme Sachen gemacht." Allerdings fügte sie hinzu, dass es bei der Nutzung von Handys strengere Regeln gab.

Die Offenheit von Summer verdeutlicht, wie das Elternpaar trotz ihres Lebens im Rampenlicht eine entspannte Atmosphäre in der Familie schaffen konnte. Regeln gab es scheinbar nur bedingt, was Summer jedoch nicht davon abgehalten hat, verantwortungsvoll zu handeln und vor allem immer ihre Ziele vor Augen zu behalten. Dass Sarah und Marc bei der Mediennutzung dann aber doch etwas strenger waren, könnte mit der Bekanntheit ihrer Familie zusammenhängen. Als Personen des öffentlichen Lebens war ihnen wohl bewusst, was ihre Berühmtheit für das Leben ihrer Kinder bedeuten könnte.

Sarah und Marc waren in den 2000er-Jahren eines der bekanntesten Paare der deutschen Musikszene. Ihre Ehe, die von 2004 bis 2010 dauerte, wurde medial stark begleitet, unter anderem durch die Realityshow "Sarah & Marc in Love". Trotz ihrer Trennung scheint es ihnen gelungen zu sein, für ihre zwei Kinder ein unterstützendes und stabiles Umfeld zu schaffen. Summer selbst, die bald ihren 19. Geburtstag feiert, zeigt sich heute regelmäßig in den sozialen Medien und feiert auch schon erste Erfolge als Sängerin. Details aus ihrer Kindheit gibt sie dabei selten preis, was diesen Einblick für ihre Follower umso spannender macht.

Anzeige Anzeige

Instagram / sarahconnor Summer Terenzi und Sarah Connor im Juni 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / marc_terenzi Summer Terenzi und Marc Terenzi, Juni 2024

Anzeige Anzeige