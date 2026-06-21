Trotz Ehe-Aus: Keith Urban gratuliert Nicole zum Geburtstag

Nicole Kidman (59) feierte am 20. Juni ihren 59. Geburtstag – und ihr Ex-Mann Keith Urban (58) ließ diesen Tag nicht unkommentiert verstreichen. Der Countrysänger meldete sich über Instagram zu Wort und widmete der Schauspielerin eine kurze, aber herzliche Botschaft: "Happy birthday Nicole Mary", schrieb er vor einem bunten Hintergrund. Auch wenn die beiden ihre Ehe im Januar 2026 offiziell beendet haben, zeigt Keith damit, dass zwischen ihm und seiner Ex-Frau nach wie vor ein respektvoller Umgang herrscht.

Das Paar hatte seine Trennung im September 2025 bekanntgegeben, nach fast 20 gemeinsamen Jahren. In der Scheidungsvereinbarung wurde festgelegt, dass keiner der beiden schlecht über den anderen sprechen darf. Außerdem treffen sie alle Entscheidungen, die ihre beiden Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) betreffen, gemeinsam. Unterhalt zahlt keiner der beiden. "Sie werden nicht schlecht übereinander oder über Mitglieder der Familie des anderen Elternteils reden", heißt es Hello! zufolge in dem Scheidungsdokument. "Sie werden jedes Kind ermutigen, weiterhin den anderen Elternteil zu lieben und sich in beiden Familien wohlzufühlen." Trotz der Trennung leben beide nach wie vor in Nashville, wo sie seit rund 20 Jahren verwurzelt sind.

Nicole Kidman hat sich nach der Scheidung in einigen Interviews kurz zur Lage geäußert. Gegenüber Variety sagte sie: "Ich war ruhig. Ich hatte andere Dinge, die mich beschäftigten. Ich war in meiner Schale." Dennoch blicke sie positiv nach vorne und stellte klar, was ihr dabei am wichtigsten ist: "Ich bin dankbar für meine Familie und dafür, dass ich sie so, wie sie ist, zusammenhalten und gemeinsam nach vorne blicken kann." Über Keith soll es zuletzt geheißen haben, dass Freunde nach der Scheidung zunehmend in Sorge um ihn seien – der Geburtstagsgruß an Nicole lässt nun aber zumindest nach außen hin auf ein harmonisches Miteinander schließen.

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show

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Imago Keith Urban auf dem roten Teppich bei den ACM Awards in Las Vegas.