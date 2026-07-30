Nicole Kidman & Zoe Saldana strahlen bei "Lioness"-Premiere

Glamouröse Nacht in New York City: Nicole Kidman (59) und Zoe Saldana (48) haben jetzt gemeinsam den roten Teppich zur Premiere der dritten Staffel ihrer Paramount+-Serie "Lioness" erleuchtet. Im SVA Theater in Manhattan zeigten sich die beiden Oscar-Gewinnerinnen bestens gelaunt – und das buchstäblich Hand in Hand. Gemeinsam mit ihren Kolleginnen Laysla De Oliveira und Jill Wagner posierten sie für die Fotografen. Weitere Castmitglieder wie Michael Kelly (58), James Jordan (48), LaMonica Garrett, Ian Bohen (49) und Dave Annable waren ebenfalls bei der glamourösen Abendveranstaltung dabei, wie Just Jared berichtet.

In der neuen Staffel der Actionserie prallen laut offiziellem Seriensynopsis geheime Netzwerke, ausländische Agenten und persönliche Verräter aufeinander. Zoes Figur Joe bewegt sich zwischen Pflicht und Privatleben, während unsichtbare Kräfte ihr Umfeld bedrohen. Angeleitet von Nicoles Figur Kaitlyn und Kellys Figur Westfield stellt Joe sich Feinden, die im Verborgenen agieren. Die dritte Staffel von "Lioness" ist ab dem 2. August exklusiv auf Paramount+ verfügbar. Die ersten beiden Staffeln können bereits jetzt auf dem Streamingdienst gestreamt werden.

Nicole und Zoe gehören zu den bekanntesten Schauspielerinnen Hollywoods. Nicole wurde einem weltweiten Publikum unter anderem durch Filme wie "Moulin Rouge!" und "The Hours" bekannt, für letzteren erhielt sie einen Oscar. Zoe wiederum ist vor allem durch ihre Rollen in großen Franchises wie Avatar und den Marvel-Filmen einem breiten Publikum vertraut. Beide sind nicht nur vor der Kamera aktiv, sondern auch als Produzentinnen tätig.

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Getty Images Nicole Kidman und Zoe Saldana bei der Paramount+ "Lioness" Staffel-3-Premiere in New York, Juli 2026

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Getty Images Laysla De Oliveira, Nicole Kidman, Zoe Saldaña und Jill Wagner bei der "Lioness" Staffel-3-Premiere in New York

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Getty Images Zoe Saldaña, Oscar-Preisträgerin