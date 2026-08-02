Kurz vor ihrem Tod gab Nicole Kidmans Mutter ihr diesen Rat

Kurz vor dem Tod ihrer Mutter Janelle stand Nicole Kidman (59) vor einer Frage, die viele Eltern beschäftigt: Soll sie ihrer Tochter Sunday Rose (18) erlauben, ihrer großen Leidenschaft nachzugehen? Die 18-Jährige wollte unbedingt als Model arbeiten, doch Nicole war zunächst unsicher, ob sie diesen Weg unterstützen sollte. Im Gespräch mit Entertainment Tonight erinnerte sich die Schauspielerin an den besonderen Moment mit ihrer Mutter und erzählte, dass sie Janelle um Rat gefragt habe. Deren Antwort fiel kurz, aber eindeutig aus. "Nun, du durftest es doch auch", zitierte Nicole die Worte ihrer Mutter.

Für den Hollywoodstar wurde dieser Satz zu einer besonderen Erinnerung und einer Art Vermächtnis. "Das war so etwas wie das Abschiedsgeschenk meiner Mum an Sunny", erklärte sie. Janelle habe sie darin bestärkt, ihrer Tochter dieselbe Freiheit zu geben, die sie selbst einst erfahren hatte: der eigenen Leidenschaft zu folgen, ihren Weg zu gehen und ihre Träume auszuprobieren. Genau diese Haltung möchte Nicole nun an Sunday weitergeben, während die junge Frau ihre ersten Schritte in der Modewelt macht.

Janelle verstarb im September 2024, während Nicole gerade beim Filmfestival in Venedig war. Die Nachricht vom Tod ihrer Mutter traf die 59-Jährige völlig unerwartet. In einem Statement, das Regisseurin Halina Reijn vor Publikum vorlas, schrieb Nicole, dass Janelle sie geprägt, geleitet und geformt habe. Neben Nicole hinterlässt Janelle auch ihre Tochter Antonia sowie mehrere Enkelkinder – darunter Nicoles Töchter Sunday und Faith (15) sowie ihre Adoptivkinder Bella und Connor aus ihrer früheren Ehe mit Tom Cruise (64).

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Imago Nicole Kidman bei der Paris Fashion Week, Oktober 2025

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Getty Images Nicole Kidman und ihre Mutter im Jahr 2004

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban und Nicole Kidman bei der Met Gala 2026 im Metropolitan Museum of Art in New York

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