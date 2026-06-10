Nach Nicole-Aus: Keith Urban soll völlig neben sich stehen

Seit der Scheidung von Nicole Kidman (58) soll es Keith Urban (58) nicht gut gehen. Das Paar hatte seine Ehe nach 19 gemeinsamen Jahren im Januar offiziell beendet – und seitdem sollen Freunde des Countrystars zunehmend in Sorge um ihn sein. Laut Woman's Day soll der Musiker angesichts seines neuen Lebensabschnitts "ängstlich" wirken. Besonders deutlich soll das bei seinem ersten großen öffentlichen Auftritt ohne Nicole geworden sein: im Mai bei den Academy of Country Music Awards in Las Vegas.

Quellen behaupten laut Woman's Day, Keith sei nervös, wenn es darum gehe, diesen neuen Lebensabschnitt allein zu meistern. Einem Insider zufolge war Keiths Unbehagen bei dem Event kaum zu übersehen: Sein Lächeln habe die Augen nicht richtig erreicht, er habe etwas verloren ohne seine frühere "andere Hälfte" gewirkt. Auch Fans diskutierten nach einem Video von dem Auftritt in den sozialen Netzwerken: Einige beschrieben Keith dort als "verlegen", "traurig" oder "unwohl". Andere verteidigten den Sänger: Manche Menschen fühlen sich einfach nicht wohl im Scheinwerferlicht, kommentierte ein User bei Instagram.

Parallel zu den öffentlichen Auftritten soll Keith laut Woman's Day verstärkt in sein Äußeres investieren. Der Musiker lasse sich in Spas verwöhnen, gönne sich Massagen, frische Strähnen im Haar, Maniküre und verschiedene Hautbehandlungen. "Er hat gerade ein kleines Vermögen ausgegeben, um sich für seine Tour und die ganze Promotion fertigzumachen", behauptet ein Insider. Darüber hinaus soll der 58-Jährige Millionen in ein Studio-Projekt investiert haben: das Tonstudio "The Tracking Room" in Nashville, das er restauriert und in "The Sound" umbenannt haben soll.

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Imago Keith Urban auf dem roten Teppich bei den ACM Awards in Las Vegas.

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Getty Images Keith Urban tritt beim CMA Fest 2025 im Nissan Stadium in Nashville auf

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Getty Images Keith Urban und Nicole Kidman, April 2024