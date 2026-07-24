Das ist die Kennenlerngeschichte von Diego Pooth und Louisa

In der ProSieben-Doku "Born Famous" gewährt San Diego Pooth (22) ungewöhnlich intime Einblicke in sein Privatleben. Der Sohn von Verona Pooth (58) plaudert darin über seine Beziehung zu Freundin Louisa Büscher und erzählt, wie die beiden zueinandergefunden haben. Die gemeinsame Geschichte der zwei begann dabei bereits lange vor ihrer Beziehung – nämlich schon in der Jugend. "Wir kennen uns eigentlich, seit wir 14 sind", verrät Diego in der Sendung.

Obwohl beide dieselbe Schule in Düsseldorf besuchten, begegneten sie sich dort kaum – als Louisa anfing, war Diego bereits weg. Erst später näherten sie sich an, zunächst bei einem Kaffee, dann folgten immer mehr gemeinsame Treffen. Als San Diego schließlich wegen seines Studiums nach Berlin zog, führten die beiden eine Fernbeziehung. Louisa kam jedoch immer häufiger zu Besuch in die Hauptstadt, bis die Entscheidung feststand, gemeinsam in Berlin zu wohnen. "Louisa ist immer zu Besuch gekommen und nach einem Jahr war alles, was ich habe, halbiert. 50 Prozent Louisa, 50 Prozent ich. So sind wir dann zu dem Schluss gekommen, dass wir einfach zusammenziehen", erklärt er in "Born Famous".

Für besondere Momente sorgt dabei auch das Verhältnis zwischen Louisa und Verona Pooth. Die 23-Jährige greift nämlich regelmäßig in den Kleiderschrank von Diegos Mutter – was durchaus unkompliziert funktioniert, denn beide sind 1,78 Meter groß und tragen Schuhgröße 39. Schuhe und Outfits werden im Pooth-Haushalt also munter untereinander getauscht. Abseits davon gewährt Louisa auf Instagram ihren Followern regelmäßig Einblicke in ihren gemeinsamen Alltag mit Diego und ihrem Hund. Zuletzt fiel sie dort mit einem neuen Look auf – sie ließ ihre langen Haare abschneiden.

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ActionPress Diego Pooth posiert mit seiner Freundin, Juli 2025

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Getty Images Diego Pooth und seine Mutter Verona Pooth, April 2024

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ActionPress Diego Pooth und Louisa Büscher auf der Marc-Cain-Fashion-Show, 2025

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