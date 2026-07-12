Mama Verona ist glücklich: Diego Pooth zieht aus Berlin weg

San Diego Pooth (22) hat überraschend seine Koffer gepackt und Berlin den Rücken gekehrt. Der 22-Jährige ist zurück in seine Heimatstadt Meerbusch bei Düsseldorf gezogen – und das offenbar so spontan, dass selbst seine Mutter Verona Pooth (58) davon überrumpelt wurde. Auf Instagram teilte die Moderatorin ihre Reaktion in einer Story: "Plötzlich stand er da – und ich habe gedacht, das gibt es nicht." Diego selbst postete Fotos vom voll beladenen Möbelwagen und schrieb dazu: "Können es gar nicht glauben, wie schnell und spontan dieser Umzug jetzt war."

Neben Teppichen, Sofas, Koffern und Schränken hatte Diego auch seine Freundin Louisa Büscher und Hündchen Daisy im Gepäck. Für die Moderatorin bedeutet der Umzug ihres Sohnes mehr Quality-Time in Nordrhein-Westfalen, wenn sie selbst zu Besuch kommt: "Das heißt, jedes Mal, wenn ich wieder herkomme, dann habe ich meine ganze Familie um mich rum. Das ist natürlich ein Traum. Ich freue mich total." Sein Studium des Produktmanagements an einer privaten Uni sowie sein Start-up im Bereich Nahrungsergänzungsmittel führt Diego unterdessen weiter. "Natürlich studiert er weiter. Ich bin gespannt, aber ich freue mich wahnsinnig", so Verona.

Meerbusch ist für Diego kein fremdes Pflaster – dort ist er aufgewachsen und hat seine Kindheit verbracht. Auch seine Freundin Louisa hat eine enge Verbindung zur Region, da ihr Arbeitgeber in NRW ansässig ist. Zudem lebt Diegos Oma Elke, die Mutter seines Vaters Franjo Pooth (56), in der Gegend. Sie hatte ihren Enkel erst im Mai 2025 bei seinem Sieg bei Let's Dance tatkräftig unterstützt und war dabei regelmäßig im Publikum zu sehen. Nach Berlin war Diego erst im Februar 2024 gezogen, nachdem er seine Golfkarriere in Florida an den Nagel gehängt hatte.

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Getty Images Diego Pooth und seine Mutter Verona Pooth, April 2024

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Imago Verona Pooth mit Franjo Pooth und Sohn San Diego Pooth, Premiere von "Mrs. Doubtfire" im November 2025

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ActionPress Diego Pooth und Louisa Büscher auf der Marc-Cain-Fashion-Show, 2025