Diego Pooth entsetzt: Seine Louisa trug Pyjama von Verona

Ein schockierendes Erlebnis hat San Diego Pooth (22) bei der Vorpremiere der neuen ProSieben-Doku "Born Famous – Fluch oder Segen?" zum Besten gegeben. Der 22-Jährige schilderte gegenüber der Bild-Zeitung, was passierte, als seine Freundin Louisa Büscher eines Abends zu ihm ins Bett stieg – und dabei ausgerechnet einen Pyjama trug, den Mama Verona Pooth (58) aussortiert hatte. "Das war das Härteste. Ich habe ihr gesagt: Bitte zieh das aus! Das Teil musste sofort weg", erzählte Diego lachend.

Hinter dem kuriosen Schlafanzug-Moment steckt ein echter Dauerbrenner im Alltag des Paares. "Meine Mutter schiebt uns immer wieder Klamotten in die Wohnung", plauderte Diego aus dem Nähkästchen. Dabei lande alles, was die Moderatorin aussortiert, automatisch bei Louisa im Schrank – sehr zur Belustigung des Sohnes. Den modischen Unterschied bemerkt er sofort: "Wenn da eine glitzernde Hose dabei ist, weiß ich direkt: Die ist von meiner Mutter." Seine Freundin habe hingegen einen viel konservativeren Geschmack, was Diego jedoch gut findet. Die Stücke, die ihm gar nicht gefallen, lässt er manchmal heimlich wieder verschwinden – mit einem Schmunzeln gibt er zu: "Irgendwie verschwinden die Sachen auch wieder. Komisch!" Trotz aller modischen Unterschiede zwischen Verona und Louisa gibt es eine Gemeinsamkeit: Beide "reden verdammt viel", so Diego. Und noch etwas Verbindendes gab er mit auf den Weg, ergänzte aber schnell: "Super ähnlich wie meine Mutter ist sie nicht. Hoffe ich!"

San Diego und Louisa leben gemeinsam in Berlin – in eine gemeinsame Wohnung zogen die beiden bereits nach einem halben Jahr als Paar. Neben Pooth werden in "Born Famous" noch drei weitere Promi-Kinder von der Kamera begleitet, darunter die Töchter von Sängerin Sarah Connor (46) und Ex-Fußballprofi Mehmet Scholl (55) sowie des bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder (59). Die Doku läuft ab Donnerstag, 16. Juli, ab 20:15 Uhr auf ProSieben und ist parallel auf Joyn streambar.

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IMAGO / Eventpress Verona Pooth und Diego Pooth, April 2024

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ActionPress Diego Pooth und Louisa Büscher auf der Marc-Cain-Fashion-Show, 2025

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Joyn/Marc Rehbeck Josefine Scholl, Summer Terenzi, San Diego Pooth und Gloria-Sophie Burkandt