Selten: Jana Ina Zarrella teilt Schminkvideo mit Tochter

Jana Ina Zarrella (49) gewährt ihren Fans jetzt auf Instagram einen seltenen Einblick in einen privaten Mutter-Tochter-Moment: Die Moderatorin ließ sich von ihrer 13-jährigen Tochter schminken und teilte das Ergebnis in einem Video mit ihrer Community. Zu sehen ist, wie das Mädchen mit Bronzer, Wimpernzange, Mascara, Highlighter, Puderblush und Lipliner an Mamas Look arbeitet, während immer wieder ihre auffällige Lockenpracht ins Bild schwingt. Gesicht und Name der Teenagerin bleiben dabei weiter verborgen. Jana Ina erklärte zu dem Clip: "Sie hat mich gefragt, ob sie mich schminken darf. Natürlich habe ich ja gesagt."

Im Video kündigte die Tochter selbstbewusst an: "Ich bin nicht professionell, aber das Endergebnis wird Bombe!" Danach legte sie mit dem kompletten Beauty-Programm los und verpasste ihrer Mutter einen sommerlichen, sogenannten Sun-kissed-Look. Am Ende zeigte sich Jana Ina sichtlich zufrieden mit dem Resultat und schwärmte: "Die hat das wirklich gut gemacht." Auch Giovanni Zarrella (48) reagierte auf die Schmink-Session seiner beiden Liebsten und kommentierte den Beitrag mit den Worten: "Prinzessin & Königin zusammen."

Jana Ina und Giovanni sind seit 2005 verheiratet und gelten als eines der bekanntesten Paare der deutschen Medienlandschaft. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Neben ihrer Tochter haben die beiden auch einen Sohn namens Gabriel Bruno, der 2008 zur Welt kam. Während die Tochter offenbar eine Leidenschaft fürs Schminken entwickelt hat, schlägt Gabriels Herz vor allem für Fußball – er steht inzwischen beim VfB Stuttgart unter Vertrag und arbeitet an seiner Karriere als Profifußballer.

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Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella, Juli 2026

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Instagram / janainazarrella Jana Ina Zarrella mit Hund Cici

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Instagram / janainazarrella Jana Ina und Giovanni Zarrella im Juli 2025 auf Sizilien