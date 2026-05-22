Doppeltes Aus: Gleich zwei "Match My Ex"-Girls müssen gehen

In der neuesten Doppelfolge der Datingshow Match My Ex kam es gleich zu mehreren unerwarteten Wendungen. Diesmal durften die Frauen in der Match Night ihre Exen verkuppeln – und vor allem Emma Fernlund (25) sorgte für eine echte Überraschung: Die Kandidatin kehrte plötzlich in die Villa zurück und matchte ihren Ex Tim Kühnel (29) kurzerhand mit sich selbst. Tim strahlte über beide Ohren und Emma zog damit direkt wieder in die Villa ein. Auch die Paarung zwischen Alan Wey und Henna sorgte für große Augen bei den Mitstreitern, die dahinter sofort Taktik vermuteten. Doch für zwei Damen endete die Reise.

Unter den weiteren neuen Matches waren Joanna mit Rob Solo, Julius Tkatschenko mit Sabrina Wlk sowie Daniel Fischer mit Anna Iffländer (30). Calvin Ogara wurde zum dritten Mal mit Aurelia Lamprecht (27) zusammengebracht. Am Ende des Abends blieben Christin Pawlowski, Francesca Brinley und Neuankömmling Rina Tavares übrig. Da Rina gerade erst in die Villa gestoßen war, war sie safe. Deshalb musste sie von Henna schließlich mit Leandro Fünfsinn (26) vermatcht werden – mit dramatischen Folgen für seine Romanze mit Francesca und Reality-Newbie Christin.

Darüber, dass Francesca die Villa verlassen musste, war Leandro sichtlich am Boden zerstört. "Der Exit hat definitiv die Gefühle noch mal verstärkt mit Francesca. Ich habe nicht damit gerechnet, dass es mich so trifft, dass ich jemanden verliere, der mir so ans Herz gewachsen ist", sagte er bewegt. Er erklärte außerdem: "Francesca muss die Villa verlassen. Da war es für mich in dem Moment so, dann geh ich mit." Die übrigen Kandidaten versuchten, ihn tröstend in die Arme zu nehmen. Auch Christin lag das Aus schwer auf der Seele. "Ich wäre gerne noch länger geblieben, hätte gerne den Tim noch weiter kennengelernt und das mit Henna und Joanna geklärt", meinte die Fitnessinfluencerin.

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CH Media Entertainment Die "Match My Ex"-Kandidatinnen Rina, Sabrina, Henna, Aurelia, Anna, Francesca und Christin

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CH Media Entertainment Francesca Brinley und Leandro Fünfsinn in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Tim Kühnel und Christin Pawlowski in "Match My Ex"