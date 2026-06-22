Jennifer Garner ehrt Ben Affleck mit seltenen Vatertagsfotos

Zum Vatertag hat Jennifer Garner (54) eine besondere Geste für ihren Ex-Mann Ben Affleck (53) gemacht: Die Schauspielerin teilte auf Instagram seltene Familienfotos, die Ben gemeinsam mit ihren drei Kindern Violet (20), Fin (17) und Samuel (14) zeigen. Damit würdigte sie ihn öffentlich als Vater ihrer Kinder und schrieb dazu eine rührende Bildunterschrift. In dem Post war aber nicht nur Ben zu sehen – Jennifer widmete den Beitrag gleich zwei wichtigen Vätern in ihrem Leben und stellte ihm ebenfalls Fotos ihres eigenen Vaters zur Seite.

In der Bildunterschrift zu dem Post ließ Jennifer ihre Follower an ihren Gefühlen teilhaben: "Meine Schwestern und ich liebten es, unseren Vater zu verwöhnen; er wollte es nie an frisch gebackenen Keksen oder einer Portion Eiscreme fehlen lassen. Ich sehe, wie meine Kinder ihren Vater verwöhnen, und ich freue mich für sie. Einen großartigen Vater zu lieben und von ihm geliebt zu werden, ist ein Geschenk. Frohen Vatertag an alle Väter und an die Kinder der Väter", schrieb sie dazu auf Instagram.

Wie wichtig ihr die Rollen als Mutter und Tochter sind, hatte Jennifer erst vor Kurzem in einem Interview mit Better Homes & Gardens erzählt. Zum Muttertag habe sie sich von ihren Kindern gewünscht, dass sie sich alle noch einmal in die Leseecke im Obergeschoss zurückziehen und aus alten Lieblingsbüchern vorlesen lassen dürfe. "Sie sagen: 'Mom.' Und ich antworte: 'Ich weiß, aber ich glaube, ich brauche das. Ihr müsst mich lassen'", schilderte die Schauspielerin ihre Bitte an Violet, Fin und Samuel. Die innigen Rituale, von denen Jennifer berichtet, zeigen, wie wichtig ihr gemeinsame Zeit mit der Familie ist – ob beim stillen Lesen mit den Kindern oder beim nostalgischen Blick zurück auf die beiden Väter, die ihr Leben besonders geprägt haben.

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Getty Images Jennifer Garner und Ben Affleck, Februar 2013

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Instagram / jennifer.garner Ben Affleck mit seinen beiden Töchtern Violet und Seraphina

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Instagram / jennifer.garner Ben Affleck mit seinem Sohn Samuel