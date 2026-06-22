Liam Paynes Sohn erbt Vermögen schon vor Volljährigkeit

Bear Grey Payne (9), der Sohn des verstorbenen One Direction-Stars Liam Payne (†31), soll das gesamte Vermögen seines Vaters erben. Wie aus neu veröffentlichten Gerichtsdokumenten hervorgeht, die laut Daily Mail beim britischen High Court eingereicht wurden, beläuft sich das Nettovermögen des Sängers auf rund 24.282.228 Euro. Besonders bedeutsam ist dabei eine neue Regelung: Ein Teil des Geldes darf Bears Mutter Cheryl Cole (42) und Musikanwalt Richard Bray nun bereits vor Bears achtzehntem Geburtstag zu seinem Wohl einsetzen. Der Rest des Vermögens wird treuhänderisch verwaltet, bis der Junge volljährig ist.

Grundlage dieser neuen Möglichkeit ist ein vom High Court ausgestelltes Dokument, das sogenannte "Letters of Administration". Es löst die bisherige, engere Regelung ab, die Cheryl und Richard lediglich erlaubte, Liams Vermögenswerte zu sichern und einzusammeln. Der Daily Mail zufolge ist der aktuelle Wert des Nachlasses gegenüber dem bisherigen Schätzwert um rund 2.659.482 Euro gesunken – mögliche Gründe dafür sind Wertverluste bei einzelnen Vermögenswerten. Liams Freundin zum Zeitpunkt seines Todes, Kate Cassidy, soll einem früheren Bericht zufolge keine Ansprüche auf das Erbe stellen wollen, obwohl sie als ehemalige Mitbewohnerin möglicherweise ein rechtliches Anrecht darauf gehabt hätte.

Liam war am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz vom Balkon eines Hotels in Buenos Aires gestorben. Da er kein Testament hinterlassen hatte und weder verheiratet noch in einer eingetragenen Partnerschaft war, war klar, dass sein einziger Sohn Bear das gesamte Erbe antreten würde. Zum Nachlass gehört unter anderem ein Haus mit fünf Schlafzimmern in Chalfont St Giles in der Grafschaft Buckinghamshire, das Liam für 3.757.963 Euro gekauft hatte, um in der Nähe seines Sohnes zu sein. Das Anwesen war nach seinem Tod zunächst zum Verkauf angeboten worden, wurde dann aber wieder vom Markt genommen.

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Getty Images Liam Payne, Sänger

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Instagram / cherylofficial Cheryl Cole mit ihrem Sohn Bear Grey Payne

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Getty Images Cheryl Cole und Liam Payne bei den Brit Awards 2018