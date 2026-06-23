Liam-Vergleiche: Kate Cassidy wurde von Freund verlassen

Knapp 20 Monate nach dem Tod von Liam Payne (†31) hatte Kate Cassidy offenbar einen neuen Mann an ihrer Seite – doch die frische Beziehung ist schon wieder vorbei. Die Influencerin, die den One-Direction-Sänger bis zu seinem Tod im Oktober 2024 zwei Jahre lang gedatet hatte, verriet jetzt in einem TikTok-Video: "Ich wurde verlassen." Kate erklärte, sich zuletzt bewusst bedeckt gehalten zu haben, weil sie gerade jemanden kennengelernt habe – und die Dinge sich schnell entwickelt hätten. Der mysteriöse neue Mann, den sie im Video nur "Joe" nennt, habe die Beziehung jedoch schnell wieder beendet. "Er hat mir gestern eine Nachricht geschrieben und mir gesagt, wir sollten getrennte Wege gehen, weil es einfach zu viel ist. Und ich verstehe das", so Kate.

Als Grund für das Liebes-Aus nannte Kate, dass sie ihren neuen Partner immer wieder mit Liam verglichen habe. "Ich suche in jedem Mann nach Liam", gestand sie im Video. Dabei habe sie sich auch dabei ertappt, wütend auf "Joe" zu werden, weil er sich nicht so verhalten habe wie Liam. "Oh, Liam würde das so machen – warum tust du das nicht?" oder "Liam würde das niemals tun", habe sie gedacht. Zuvor hatte sie in einem anderen TikTok-Video noch Ausschnitte gezeigt, in denen ein Mann sie auf Händen trägt.

Liam war am 16. Oktober 2024 nach einem Sturz vom Balkon seines Hotelzimmers in Buenos Aires gestorben. Er hinterließ kein Testament. Da er zum Zeitpunkt seines Todes weder verheiratet noch in einer eingetragenen Partnerschaft war, geht sein Vermögen nach britischem Erbrecht an seinen einzigen Sohn Bear (9). Der Junge, der im März 2017 zur Welt kam, ist das Kind von Liam und der Sängerin Cheryl Cole (42). Kate, die zuletzt gemeinsam mit Liam in einem gemieteten Haus in Florida gelebt hatte, soll laut Daily Mail keine Ansprüche auf das Erbe geltend machen wollen – obwohl sie aufgrund des gemeinsamen Haushalts möglicherweise rechtliche Möglichkeiten dazu gehabt hätte.

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Instagram / kateecass Influencerin Kate Cassidy, 2026

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IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024

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Instagram / cherylofficial Cheryl Cole mit ihrem Sohn Bear Grey Payne