Tragisch: Escorts berichten über Liam Paynes letzte Stunden

Fast zwei Jahre nach dem Tod von Liam Payne (†31) kommen neue, erschütternde Details zu seinen letzten Stunden ans Licht. Daily Mail hat jetzt die eidesstattlichen Aussagen zweier Escort-Frauen veröffentlicht, die den Sänger am Tag seines Todes in Buenos Aires in seinem Hotelzimmer besuchten. Die Frauen schildern, was sich in den Stunden vor seinem tödlichen Balkonsturz abgespielt haben soll: Drogenreste auf Alufolie, Whisky, ein Wutausbruch und ein Mann, der kurz darauf auf Knien um Vergebung bat. Liam soll die beiden Frauen am Morgen des 16. Oktober über eine Escort-Plattform kontaktiert und zu sich ins Hotel bestellt haben. Im Zimmer habe laut den Zeuginnen Chaos geherrscht: Überall habe Alufolie mit Drogenresten gelegen. Als die Frauen nach dem Sex die vereinbarten rund 4.300 Euro einfordern wollten, soll er ausgerastet sein und seine goldene Rolex gegen die Wand geschleudert sowie mehrfach auf den Fernseher eingeschlagen haben.

Eine der Frauen erinnert sich laut dem Newsportal: "Er machte uns klar, dass er alles zerschlagen könne, weil er wusste, dass er es sich leisten könne." Anschließend verließen alle drei gemeinsam das Zimmer. In der Lobby soll Liam plötzlich von seinem damals siebenjährigen Sohn Bear gesprochen und gesagt haben, dass Geld ihn nicht glücklich mache. Als die Frauen noch einmal ins Zimmer zurückkehrten, um persönliche Gegenstände zu holen, soll er sich auf die Knie geworfen und sie um Verzeihung gebeten haben. Die Bitte, zu bleiben, lehnten sie ab und verließen das Hotel kurz vor 16 Uhr. Nur wenige Minuten später zeigen Überwachungskameras, wie Hotelmitarbeiter den stark benommenen Sänger zurück in sein Zimmer tragen. Der Rezeptionist alarmierte den Notruf aus Sorge um ihn – doch die Hilfe kam zu spät. Liam stürzte vom Balkon seines Hotelzimmers in den Tod.

Während in Buenos Aires weiter Fragen zu Liams letzten Stunden im Raum stehen, musste auch seine Partnerin Kate Cassidy einen ganz persönlichen Schritt gehen. Rund 21 Monate nach Liams Tod ließ die Influencerin ein Tattoo entfernen, das sie ihm zu Ehren gestochen hatte. Auf Instagram zeigte sie vor fünf Tagen ein Video aus einem Tattoo-Studio: Auf ihrer linken Hand wurde die Zahl 444 per Laser entfernt. Vor der Behandlung machte sie noch ein Selfie mit Schutzbrille und teilte die Aufnahme mit ihren Followern. Ganz abgeschlossen war das Kapitel für sie damit aber nicht. Kate betonte, dass 444 für sie weiterhin eine große Bedeutung habe, weil es ihre gemeinsame "Engelszahl" gewesen sei. Sie erklärte ihren Fans, sie habe sich entschieden, einige schlecht gemachte Tattoos entfernen zu lassen und diese später neu stechen zu lassen.

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Imago Liam Payne, Sänger

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Getty Images Liam Payne, August 2018

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IMAGO / News Licensing Kate Cassidy im Januar 2025