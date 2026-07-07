Wembley-Abschluss: Harry Styles dankt One Direction und Liam

Mit einem historischen Rekord hat Harry Styles (32) seine zwölfteilige Konzertreihe im Londoner Wembley-Stadion am 4. Juli abgeschlossen. Kein anderer Künstler hat jemals eine längere Serie von Shows in dem berühmten Stadion gespielt – damit übertraf Harry sogar Coldplays zehn Konzerte umfassende Wembley-Reihe aus dem Jahr 2025. Das Finale des "Together, Together Tour"-Laufs wurde laut Just Jared jedoch nicht nur wegen des Rekords zum unvergesslichen Abend: Unter den Zuschauern befanden sich auch die Eltern des verstorbenen Liam Payne (†31), Geoff und Karen Payne, sowie seine Schwester Ruth Gibbins und sein Neffe Ashton – Fans hielten die bewegenden Momente in Videos fest, die anschließend in sozialen Netzwerken die Runde machten.

Vor dem Lied "Carla's Song" richtete Harry tiefe Dankesworte an seine ehemaligen One Direction-Bandkollegen. "Ich wäre nicht auf dieser Bühne, wenn es nicht vier Freunde von mir gäbe, die ein riesiger Teil dieser Reise waren", sagte er dem Publikum. "Ich möchte Niall, Louis, Zayn und meinem lieben Freund Liam danken. Diese Nächte und alles, was ich in dieser Zeit gelernt habe, die Freundschaften, all das – nichts davon wäre möglich gewesen. Ich wäre ohne euch nicht hier." Anschließend wandte er sich auch an alle, die in dieser besonderen Nacht mit ihm feierten: "Viele der Menschen, die mir auf dem Weg geholfen haben, sind heute hier. Meine Freunde, meine Familie – danke, danke so sehr." Einen weiteren persönlichen Moment erlebte das Publikum, als Harrys ältere Schwester Gemma Styles auf die Bühne kam, um ihm zu dem historischen Wembley-Abschluss zu gratulieren.

Bereits Wochen zuvor hatte Harry beim selben Tourauftakt in Wembley emotionale Worte gefunden, die viele Fans als Anspielung auf den Tod seines Bandkollegen gedeutet hatten. Liam war am 16. Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren gestorben, nachdem er in Buenos Aires, Argentinien, von einem Hotelbalkon gefallen war. Liam hinterlässt einen Sohn.

Anzeige Anzeige

IMAGO / MediaPunch Harry Styles, Sänger

Anzeige Anzeige

Getty Images One Direction, 2012

Anzeige Anzeige

Getty Images Harry Styles und Liam Payne im Dezember 2015

Anzeige