Zum One-Direction-Jahrestag: Louis Tomlinson ehrt Liam Payne

Sechzehn Jahre nach der Gründung von One Direction hat Louis Tomlinson (34) den Jahrestag der Band auf besondere Weise begangen: Der Sänger hörte den kompletten Katalog der Gruppe von oben bis unten durch und teilte dabei auf Social Media persönliche Erinnerungen zu verschiedenen Songs. Dabei erinnerte er sich jetzt auf Instagram an einen ganz besonderen Moment seines 2024 verstorbenen Bandkollegen Liam Payne (†31). Beim Song "More Than This" habe Liam damals erstmals sein Falsett entdeckt – und die ganze Band sei unglaublich stolz auf ihn gewesen. "Ich bin ziemlich sicher, dass das der Moment war, in dem Liam sein Falsett entdeckte. Ich erinnere mich, wie stolz wir alle waren. Er klingt unglaublich!", schrieb Louis in seiner Instagram-Story.

Neben diesem emotionalen Rückblick auf Liam teilte Louis noch weitere Gedanken zu Songs aus der One-Direction-Ära. Über "Moments" schrieb er auf X, dass daran "so viele besondere Erinnerungen" hängen, und verriet, dass es der erste Song gewesen sei, bei dem er wirklich stolz auf seine eigene Gesangsleistung war. "Kiss You" bezeichnete er als Song, den er schon immer geliebt habe, während er "Live While We're Young" als riesigen Popsong würdigte – auch wenn es nicht sein persönlicher Favorit sei. Mit einem emotionalen Post auf X bedankte er sich außerdem bei den Fans: "16 Jahre One Direction! Das bläst mir den Verstand weg. Danke, dass ihr unser aller Leben verändert habt." Zum Schluss richtete er noch persönliche Worte an Liam: "Und an meinen Bruder: Ich vermisse dich jeden Tag, aber besonders an Tagen wie heute. Ich weiß, dass wir heute gefeiert hätten."

One Direction wurde am 23. Juli 2010 in der britischen Castingshow "The X Factor" gegründet. Nachdem Louis, Liam, Niall Horan (32), Harry Styles (32) und Zayn Malik (33) zunächst als Solokandidaten ausgeschieden waren, brachte Jurymitglied Simon Cowell (66) die fünf Nachwuchssänger kurzerhand als Gruppe zusammen. Was folgte, war eine der erfolgreichsten Boyband-Karrieren der Musikgeschichte. 2016 gaben die Mitglieder bekannt, auf unbestimmte Zeit eine Pause einzulegen. Liam Payne starb im Oktober 2024 im Alter von 31 Jahren. Louis Tomlinson spielte rund um den 16. Jahrestag der Bandgründung außerdem eine besondere Show – einen Abend, den er bereits im Voraus als etwas ganz Besonderes angekündigt hatte.

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Imago Liam Payne und Louis Topmlinson 2015

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Getty Images Niall Horan, Harry Styles, Liam Payne, Zayn Malik und Louis Tomlinson im September 2014

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