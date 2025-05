Das wird Cheryl mit Liam Paynes Millionenvermögen anfangen

Was wird aus Liam Paynes (✝31) Nachlass? Der Sänger, der im Oktober 2024 nach einem Sturz von einem Balkon starb, hinterlässt mehr als 28 Millionen Euro. Obwohl er und seine Ex Cheryl Tweedy (41) nie verheiratet waren, ist nun sie als Mutter ihres gemeinsamen Sohnes Bear, der aktuell acht Jahre alt ist, gemeinsam mit Musikanwalt Richard Bray zur Verwalterin des Erbes ernannt worden. Wie britische Medien berichten, wird das Geld für Bear aufbewahrt, bis dieser älter ist. Wie genau Cheryl das riesige Erbe für ihren Sohnemann verwalten wird, ist bislang nicht öffentlich bekannt. Es wird jedoch erwartet, dass sie das Geld treuhänderisch anlegt, bis der Achtjährige selbst alt genug ist, um darüber zu verfügen.

Dem verstorbenen One Direction-Star sei es laut Freunden sehr wichtig gewesen, dafür zu sorgen, dass es seinem Sohn an nichts fehlt, sollte ihm etwas zustoßen. "Es ist ein kleiner Trost, dass es Bear nie an etwas fehlen wird, dass er zumindest davon profitieren wird. Liam hatte eine Zeit lang sehr vernünftige Menschen um sich herum, und er hat Bear so sehr geliebt. Er wollte immer das Richtige für ihn tun, auch finanziell", verrät ein Insider gegenüber Mail Online. Liams letzte Partnerin, das Model Kate Cassidy, soll übrigens nicht im Nachlass bedacht worden sein.

Liam und Cheryl wurden im Jahr 2017 Eltern des kleinen Bear, trennten sich jedoch schon kurz nach dessen erstem Geburtstag – die Liebe zu ihrem Sohn und das gemeinsame Co-Parenting blieben jedoch stets bestehen. Nach dem Tod des Musikers widmete seine Ex ihm rührende Worte auf Instagram, in denen sie hervorhob, was für ein toller Vater er war. Sie appellierte auch an die Fans und Medien, Liams Tod mit Respekt zu behandeln: "Bevor ihr Kommentare hinterlasst oder Videos macht, fragt euch, ob ihr wollt, dass euer eigenes Kind oder eure Familie sie liest. Bitte gebt Liam das bisschen Würde, das ihm nach seinem Tod geblieben ist, damit er endlich in Frieden ruhen kann."

