Liam Paynes Tod: Sein Freund Roger Nores endgültig entlastet

Roger Nores, enger Freund des verstorbenen One Direction-Sängers Liam Payne (†31), ist nun endgültig von allen strafrechtlichen Vorwürfen im Zusammenhang mit Liams Tod freigesprochen worden. Das geht aus Gerichtsakten hervor, die die New York Post einsehen konnte. Der argentinische Geschäftsmann stand unter dem Verdacht, dem Sänger Drogen beschafft zu haben. Drei Richter lehnten diese Anschuldigung jedoch ab, und die Staatsanwaltschaft hat entschieden, gegen das Urteil keine Rechtsmittel einzulegen – womit der Freispruch rechtskräftig ist.

Bereits im Februar 2025 hatte Roger einen ersten juristischen Erfolg erzielt, als ein Gericht die Anklage wegen fahrlässiger Tötung fallen ließ. In dem nun abgeschlossenen Verfahren ging es um den Vorwurf der Drogenversorgung. Auf Liams Handy war eine Nachricht gefunden worden, in der nach "sechs Gramm" gefragt wurde – Roger soll darauf jedoch nicht geantwortet haben. Die Richter urteilten, dass der verstorbene Musiker selbst für seine Entscheidungen verantwortlich gewesen sei und sein Freund dafür keine strafrechtliche Verantwortung trage. Rogers Anwalt Rafael Cúneo Libarona erklärte gegenüber der Zeitung: "Es besteht keine Möglichkeit, dass Roger wieder in den Fall hineingezogen wird. Das Gericht war in seiner Entscheidung eindeutig." Und weiter: "Roger hatte niemals die Pflicht, sich um Payne zu kümmern, schon gar nicht um seine Abhängigkeit. Er war nicht Liams Garant. Er war sein Freund, kein Arzt, keine Krankenpflegerin und kein Therapeut."

Die Ermittlungen zu Liams Tod sind damit aber noch nicht abgeschlossen. Zwei weitere Männer stehen weiterhin unter Verdacht, den Sänger vor seinem Tod mit Kokain versorgt zu haben: der Restaurantkellner Braian Nahuel Paiz und der Hotelmitarbeiter Ezequiel David Pereyra. Beide befanden sich über ein Jahr in Polizei- und Untersuchungshaft, bevor sie im März entlassen wurden. Laut New York Post werden derzeit noch elektronische Geräte und Chatverläufe ausgewertet. Berichten zufolge soll es zudem Gespräche über einen möglichen Deal geben, der die Anklage auf unentgeltliche Drogenabgabe reduzieren könnte. Ezequiels Anwalt Augusto Maria Cassiau erklärte gegenüber der Zeitung: "Wir wären geneigt, das Angebot anzunehmen." Liam war am 16. Oktober 2024 aus dem dritten Stock des Hotels CasaSur Palermo in Buenos Aires gestürzt und dabei ums Leben gekommen. Er wurde 31 Jahre alt.

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Getty Images Liam Payne, Sänger

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Getty Images Geoff und Karen Payne bei der Beerdigung ihres Sohns Liam Payne, November 2024

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Getty Images Gedenkstätte für Liam Payne