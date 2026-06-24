Nadine Coyle spricht über Sarah Hardings letzte Tage

Nadine Coyle (41) hat sich in einem emotionalen Interview über den Tod ihrer langjährigen Freundin und Bandkollegin Sarah Harding (†39) geäußert. Die Girls-Aloud-Sängerin Sarah Harding war im September 2021 im Alter von 39 Jahren an Brustkrebs gestorben. Im Podcast "Olivia's House", der in Partnerschaft mit Tombla x Breast Cancer Now entstanden ist, schilderte Nadine jetzt, wie sie die düstere Prognose ihrer Freundin lange nicht hatte wahrhaben wollen. Sie erinnerte sich an ein bewegendes letztes gemeinsames Weihnachten: Freunde reisten nach Manchester, wo Sarah in den letzten Monaten ihres Lebens in der Nähe ihrer Mutter lebte, und schmückten gemeinsam einen Weihnachtsbaum, kochten und verbrachten Zeit miteinander.

"Ich dachte: 'Sicher irrt sich da jemand? Vielleicht ist das alles nur ein Traum?'", erklärte Nadine. "Es war kein Traum." Die Musikerin schilderte, wie sie die Realität von Sarahs Zustand schlicht nicht akzeptieren wollte und sich immer wieder eingeredet habe, dass die Diagnose falsch sein müsse. Trotz allem habe Sarah bis zuletzt eine bemerkenswerte Stärke gezeigt: "Sie war so mutig, so gefasst, fast so, als würde es sie nicht belasten", so Nadine. Für alle, die nur die laute, extrovertierte Seite von Sarah kannten, betonte sie, dass ihre Freundin in Wirklichkeit ein "unglaublich sanftmütiger" Mensch gewesen sei, der stets ein Auge auf andere gehabt habe.

Sarah wurde von Girls Aloud auch auf der Bühne nie vergessen. Bei ihrer Tournee, auf der die verbliebenen Mitglieder Nadine, Kimberley Walsh (44), Cheryl Cole (42) und Nicola Roberts (40) erstmals seit Jahren wieder gemeinsam auftraten, wurde Sarahs Erinnerung bei jeder Show lebendig gehalten. Ihre Stimme war in der Arena zu hören, ihr Bild erschien auf einer großen Leinwand, und am Ende jeder Show wurde ein Foto von ihr zusammen mit ihren Lebensdaten eingeblendet. Nadine verriet, dass sie Sarahs Anwesenheit auf Tour gespürt habe – und scherzte: "Sie hätte gedacht, dass wir viel zu viel tanzen."

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Instagram / nadinecoyle Nadine Coyle, Sängerin

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Getty Images Sarah Harding im Jahr 2016

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JR / BACKGRID Girls Aloud bei ihrem Konzert in Liverpool, im Juni 2024