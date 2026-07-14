Liams Hund abgegeben? Kate Cassidy widerspricht Gerüchten

Online brodelt gerade eine unerwartete Gerüchteküche rund um Kate Cassidy und einen Hund: Viele Fans des verstorbenen Sängers Liam Payne (†31) waren zuletzt überzeugt, dass seine ehemalige Freundin den gemeinsamen Hund Nala abgegeben hat. Der Auslöser war ein dreiwöchiger Mädelsurlaub der Influencerin in Montauk, New York, während dem die 27-Jährige kein Lebenszeichen von dem Tier zeigte. Nach ihrer Rückkehr meldete sich Kate nun auf Instagram zu Wort – und widersprach den Spekulationen mit einer Prise Humor.

In ihrer Instagram-Story postete sie ein Foto von Nala und schrieb dazu: "Wiedervereint! Nein, ich habe Nala nicht weggegeben. Ihr seid lustig. Ich hatte eine Familienfreundin bei ihr in meiner Wohnung." Sie ergänzte außerdem einen praktischen Ratschlag: "Ich empfehle jedem, der für längere Zeit weg ist, jemanden bei sich zu Hause wohnen zu lassen. Das macht die Tiere weniger verwirrt und sie fühlen sich noch zu Hause." In einem weiteren Post zeigte Kate ein Bild von Nala mit gerunzelter Stirn – umgeben von Fragezeichen – und kommentierte: "Nalas Reaktion auf die Gerüchte über eine neue Unterkunft."

Nala ist kein gewöhnlicher Hund für Kate: Das Tier ist eng mit der Erinnerung an Liam verknüpft, den die Influencerin bis zu seinem Tod im Oktober 2024 zwei Jahre lang gedatet hatte. Der Sänger war damals in Buenos Aires tragisch von einem Hotelbalkon gestürzt. Seither versucht Kate, ihr Leben neu zu sortieren – auch auf der Suche nach einem neuen Partner. Zuletzt hatte sie in einem TikTok-Video öffentlich gemacht, dass sie von einem Mann, den sie nur "Joe" nannte, verlassen wurde, weil sie ihn immer wieder mit Liam verglichen hatte. "Ich würde dann sagen: 'Oh, Liam hätte das so gemacht – warum machst du das nicht?'", gab sie offen zu. Oder umgekehrt: "Liam hätte das nie getan."

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Instagram / kateecass Liam Payne und Kate Cassidy mit Nala, 2024

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IMAGO / Bestimage Liam Payne und Kate Cassidy, März 2024

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Instagram / kateecass Kate Cassidy im Januar 2026