Nach Aus: Calvin Steiner kehrt zurück in "Match My Ex"-Villa

Gefühlschaos pur in der Villa von Match My Ex: Realitystar Joanna Lamprianidou steht plötzlich wieder ihrem Ex Calvin Steiner gegenüber. Er war eigentlich schon als erster Mann aus dem Format geflogen und musste die luxuriöse Liebesunterkunft verlassen. In den neuen Folgen bekommt er nun aber eine zweite Chance. Bei einem intensiven Date außerhalb der Villa sprechen die beiden über die Zeit nach seinem Exit, über verpasste Chancen und unausgesprochene Gefühle. Für die anderen Bewohner ist schnell klar: Zwischen den Ex-Partnern liegt noch ordentlich Spannung in der Luft.

Beim romantischen Wiedersehen packt Joanna aus, wie sehr sie Calvins Aus getroffen hat. Sie gesteht, dass sie nach seinem Abgang viel geweint und ihn in der Villa stark vermisst hat. Auch Calvin öffnet sein Herz und verrät, dass er nach seinem Rauswurf ständig an Joanna denken musste. In der entscheidenden Match Night steht er vor einer wichtigen Wahl: Soll er seine Verflossene mit einem anderen Kandidaten verkuppeln oder selbst noch einmal um ihre Liebe kämpfen? Wie schon zuvor Kandidatin Emma Ferlund entscheidet er sich dafür, sich selbst zurück in die Villa zu holen – indem er Joanna zu seinem Match macht.

In trauter Zweisamkeit mit Joanna nutzt Calvin die Chance, um klare Worte an sie zu richten. Er verspricht: "Ich werde dich nicht mehr anlügen. Du warst die ganze Zeit in meinem Herzen. Ich habe zwar viel Kacke gebaut, aber mit jedem Ding dachte ich: 'Wie dumm bist du, weil ich will eigentlich nur sie.'" Der Realitystar betont weiter: "Für mich gibt es einfach keine andere. Weil das Gefühl, das du mir gegeben hast, hat mir zuvor keine einzige Frau gegeben." In der Vergangenheit war die Beziehung der beiden immer wieder von Drama und Vertrauensbrüchen geprägt. Jetzt will Calvin in der Villa beweisen, dass für ihn nur noch Joanna zählt – und sie herausfinden, ob sie ihm nach all den Tränen noch einmal eine echte Chance geben kann.

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CH Media Entertainment Joanna Lamprianidou und Calvin Steiner in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Calvin Steiner und Joanna Lamprianidou in "Match My Ex"