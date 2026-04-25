"Match My Ex"-Aus: Emma Fernlund gesteht Gefühle für Tim

Tränenreicher Abschied in der Match My Ex-Villa: Emma Fernlund (25) muss schon an Tag zwei ihre Koffer packen – und genau das trifft sie mitten ins Herz, weil sie die gemeinsamen Stunden mit Tim Kühnel verlängern wollte. Vor laufenden Kameras sucht sie noch einmal das Gespräch mit ihrem früheren Flirt und ringt um Fassung. "Ich wollte dich nur wissen lassen, dass du mir wichtig bist und ich mir wünschen würde, weiter mit dir Zeit zu verbringen und da anzuknüpfen, wo wir beide aufgehört haben", gesteht Emma unter Tränen. Der Realitystar hört aufmerksam zu, nimmt sie in den Arm – doch beide wissen, dass sie sich vorerst trennen müssen.

Im Einzelinterview bricht es dann voll aus der Blondine heraus. Sie gibt offen zu, dass sie sich mehr erhofft hatte. "Ja, klar habe ich Gefühle gegenüber Tim. Mir ist durch das Format bewusst geworden, dass ich verkackt habe. Das ist einfach schade", schluchzt Emma und spricht von einer verpassten Chance. Für sie habe es in der Villa zwischen ihnen wieder "geklickt": "Hier wäre es eine tolle Möglichkeit gewesen, um wirklich etwas Schönes entstehen zu lassen und deswegen müssen wir schauen, was passiert die nächsten Tage." Gleichzeitig macht sie Tim eine klare Ansage für die Zeit ohne sie: "Ich hoffe, dass du mich nicht enttäuschst." Tim hält wiederum im Einzelinterview fest: "Es ist nichts in Stein gemeißelt. Ich bin hier nach wie vor Single und kann komplett mein Ding hier machen."

Trotz der unterschiedlichen Erwartungen endet ihr Aufenthalt nicht im Streit, sondern mit einem leidenschaftlichen Kuss und einer langen Umarmung. "Man sieht schon, dass wir uns mögen", fasst Tim zusammen. Beim Abschied erinnert Emma ihn noch an den Grund, der damals zum Kontaktabbruch führte: Nach ihrer gemeinsamen Zeit in Der Promihof hatte sie ihn nach Ibiza eingeladen, er zog damals jedoch lieber einen Partytrip nach Mallorca vor – ein Moment, der ihr offenbar bis heute im Gedächtnis geblieben ist. Denn nun verabschiedet sie sich mit den Worten: "Bis bald. Vielleicht kommst du ja diesmal nach Ibiza und gehst nicht nach Mallorca."

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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CH Media Entertainment Emma Fernlund in "Match My Ex"

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RTLZWEI Emma Fernlund und Tim Kühnel bei "Der Promihof"

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