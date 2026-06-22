Nach Scheidung: Nicole Kidman ehrt Keith Urban zum Vatertag

Sechs Monate nach der offiziellen Scheidung hat Nicole Kidman (59) am Vatertag jetzt eine rührende Geste in Richtung ihres Ex-Mannes Keith Urban (58) gemacht. Die Schauspielerin teilte am Sonntag auf Instagram zwei Schwarz-Weiß-Fotos. Eines der Bilder zeigt Keith, wie er die gemeinsamen Töchter Sunday Rose (17) und Faith Margaret (15) als kleine Kinder auf dem Rücken trägt – ein vertrautes Familienbild aus glücklicheren Zeiten. Dazu schrieb sie: "Alles Gute zum Vatertag an alle Väter." Es war der erste Vatertag seit der Trennung des einstigen Traumpaares.

Zudem ehrte Nicole ihren verstorbenen Vater Dr. Antony Kidman. Ein weiteres Schwarz-Weiß-Foto zeigt ihn, wie er sie als kleines Kind auf dem Arm trägt. Der Psychologe und Biochemiker starb 2014 im Alter von 75 Jahren. Über den Verlust ihrer Eltern – auch ihre Mutter Janelle Kidman starb im September 2024 – sprach Nicole zuletzt sehr offen. Gegenüber dem Magazin GQ erklärte sie, dass sie manchmal noch aufwacht und "weint und nach Luft schnappt" wegen dieser Verluste. "Das Leben ist, puh. Es ist definitiv eine Reise. Und es trifft dich, wenn du älter wirst", sagte sie.

Nicole und Keith hatten sich 2005 beim G'Day USA Gala-Event in Los Angeles kennengelernt und ein Jahr später geheiratet. Im September 2025 wurde ihre Trennung nach 19 Ehejahren öffentlich. Die Scheidung wurde im Januar dieses Jahres in einem Gericht in Nashville finalisiert. Laut der Einigung lebt der Nachwuchs hauptsächlich bei der Schauspielerin, der Musiker hat regelmäßige Besuchszeiten. Gegenüber dem Magazin Harper's Bazaar betonte Nicole zuletzt, dass sie alles dafür tue, die Familie zusammenzuhalten: "Was ich schätze, ist meine Familie und sie so zu erhalten, wie sie ist, und gemeinsam voranzugehen. Das ist alles." Nur wenige Tage zuvor hatte Keith seinerseits eine freundliche Geste gezeigt und seiner Ex im Netz zum 59. Geburtstag gratuliert.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Nicole Kidman und Keith Urban, Mai 2019

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Instagram / nicolekidman Collage: Nicole Kidman mit ihrem Vater und Keith Urban mit seinen Töchtern Rose und Faith Margaret

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Getty Images Sunday Rose Kidman Urban, Nicole Kidman und Faith Margaret Kidman-Urban bei der Chanel Womenswear S/S 2026 Show