Nicki Minaj bereut heute ihre früheren Songtexte

Nicki Minaj (43) blickt überraschend kritisch auf ihre eigene Karriere zurück. Im "Bryce Crawford Podcast" sprach die Rapperin darüber, wie sehr sie die Wirkung ihrer Musik heute anders bewertet. Rückblickend fühle sie sich mitverantwortlich für Botschaften, die Geld, Status und materiellen Erfolg in den Mittelpunkt stellten. "Die Musikindustrie konzentriert sich auf die Verehrung materieller Dinge – und wir alle tragen unseren Teil dazu bei. Ich habe meinen Teil dazu beigetragen", erklärte sie offen. Deshalb empfinde sie heute "oft ein Gefühl von Verantwortung".

Besonders nachdenklich stimmt die Musikerin der Einfluss, den ihre Texte auf junge Menschen gehabt haben könnten. "Damals habe ich nicht darüber nachgedacht, dass junge Menschen zuhören und sich von meinen Texten zu Entscheidungen beeinflussen lassen könnten, die nicht wirklich durchdacht sind", erklärte sie. Mit ihrem heutigen Wissen würde sie deshalb manches anders formulieren. "Wenn ich noch einmal von vorn anfangen könnte, würde ich vieles von dem ändern, was ich gesagt habe", gestand Nicki. Sie wolle nicht den Eindruck vermitteln, Menschen müssten sich verändern, um genug zu sein. Genau das sei ihrer Meinung nach eines der größten Probleme der Branche: "Sie gibt Menschen das Gefühl, dass sie niemals genug sind."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs kam die Rapperin auch auf die seit Jahren kursierenden Illuminaten-Gerüchte in der Musikbranche zu sprechen. Zwar sagte sie, dass es in ihrem Leben durchaus Menschen gegeben habe, die ihr Steine in den Weg gelegt hätten. An eine große geheime Verschwörung glaube sie jedoch nicht unbedingt. Vielmehr habe sie ihre Erfahrungen immer als persönliche Konflikte mit einzelnen einflussreichen Personen betrachtet. Gleichzeitig schloss sie die Spekulationen mit einem Augenzwinkern nicht völlig aus: Ob es eine solche "geheime Gesellschaft" tatsächlich gebe, könne sie letztlich nicht sagen. Abseits ihrer Musik gerät Nicki immer wieder mit ungewöhnlichen Aussagen oder politischen Positionierungen in die Schlagzeilen. Erst vor ein paar Monaten äußerte sie Zweifel an der Mondlandung, zuletzt wurde zudem über eine enge Freundschaft zu US-Präsident Donald Trump spekuliert.

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Getty Images Nicki Minaj im Mai 2024

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Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

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Getty Images Sängerin Nicki Minaj und US-Präsident Donald Trump in Washington, DC, Januar 2026