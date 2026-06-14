Trennungsgerüchte ade? Nicki Minaj zeigt sich mit Kenneth

Monatelang rankten sich hartnäckige Gerüchte um eine mögliche Trennung von Nicki Minaj (43) und ihrem Ehemann Kenneth Petty (48) – doch ein neues Video dürfte die Spekulationen vorerst zum Schweigen bringen. Die Rapperin teilte den Clip aus dem MetLife Stadium in New Jersey auf TikTok, in dem sie strahlend lächelnd mit ihrem gemeinsamen Sohn Papa Bear zu sehen ist. Das Paar war dort beim FIFA-Weltmeisterschaftsspiel zwischen Brasilien und Marokko dabei.

In dem Video schwenkt die Kamera irgendwann in den VIP-Bereich, wo Kenneth auf einer kleinen Treppe zu erkennen ist. Körperliche Zuneigung zeigen die beiden in dem Clip zwar nicht offen, doch das gemeinsame Auftreten beim Fußball-Großereignis macht deutlich, dass sie nach wie vor ein Paar sind. Die Trennungsgerüchte, die in den vergangenen Monaten kursierten, haben weder Nicki noch Kenneth je offiziell kommentiert oder bestätigt.

Nicki und Kenneth kennen sich bereits seit ihrer gemeinsamen Jugend in Queens, New York. Die beiden heirateten im Oktober 2019, und im September 2020 kam ihr Sohn Papa Bear zur Welt. Kenneth ist jedoch keine unumstrittene Figur: Er wurde 1995 wegen versuchter Vergewaltigung eines 16-jährigen Mädchens verurteilt und ist als registrierter Sexualstraftäter eingestuft. Nickis Beziehung zu ihm sorgte deshalb schon früh für öffentliche Kritik.

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Getty Images Nicki Minaj und ihr Ehemann Kenneth Petty, Februar 2020

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Instagram / nickiminaj Nicki Minaj mit ihrem Sohn Papa Bear, Oktober 2024

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Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty, Ehepartner