Mehr Ärger? Nicki Minaj ignoriert wohl 230.000-Dollar-Klage

Nicki Minaj (43) steckt mal wieder in Rechtsärger: Die US-amerikanische Rapperin soll einer Anwaltskanzlei in Los Angeles fast 230.000 Dollar, umgerechnet rund 200.000 Euro, schulden. Das Pikante daran ist, dass es sich dabei um ihre eigenen Ex-Anwälte handelt. Wie TMZ berichtet, hat die Kanzlei Gordon Rees Scully Mansukhani jetzt vor dem Los Angeles County Superior Court Klage gegen die Musikerin eingereicht. Der Vorwurf: Nicki habe offene Honorare nicht beglichen. Die Kanzlei hatte die Rapperin demnach im Jahr 2024 in einem Urheberrechtsstreit vertreten, der von Dritten gegen sie angestrengt worden war.

Wie aus den Dokumenten hervorgeht, die TMZ vorliegen, hat die Rapperin, die mit Donald Trump (80) befreundet sein soll, auf die aktuelle Klage der Kanzlei nicht geantwortet, weshalb in dem Verfahren bereits ein Versäumniseintrag erfolgt sei. Bei einer anberaumten Anhörung im September soll das zuständige Gericht nun prüfen, ob ein Versäumnisurteil gegen Nicki ergeht. Damit könnte der geforderte Betrag ohne inhaltliche Prüfung der Vorwürfe festgesetzt werden. Es ist nicht der einzige juristische Ärger, mit dem sich Nicki derzeit konfrontiert sieht. Die Rapperin war bereits im März von einer Produktionsfirma auf etwa 275.000 Dollar (circa 240.000 Euro) verklagt worden, weil sie angeblich auch dort eine offene Rechnung nicht beglichen hatte.

Nicki zählt seit Jahren zu den bekanntesten Rapstars der Welt und sorgt neben ihrer Musik immer wieder auch mit privaten und juristischen Schlagzeilen für Aufmerksamkeit. Die Künstlerin ist seit 2019 mit Kenneth Petty (48) verheiratet. 2020 wurden die beiden Eltern eines Sohnes, über den Nicki in der Öffentlichkeit nur selten Details preisgibt. In Interviews und auf Social Media zeigt sie sich jedoch immer wieder eng mit ihrer Familie verbunden. Auch ihren Fans gewährt sie regelmäßig Einblicke in ihren Alltag, während sie zugleich ihr Privatleben in vielen Punkten bewusst schützt. Zu den aktuellen Vorwürfen hat sich Nicki bislang nicht geäußert.

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Getty Images Nicki Minaj, September 2024

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Getty Images Nicki Minaj, Rapperin

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Instagram / nickiminaj Nicki Minaj und Kenneth Petty, Ehepartner