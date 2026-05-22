Insider: Nicki Minaj und Donald Trump sind echte Freunde

Nicki Minaj (43) und US-Präsident Donald Trump (79) verbindet offenbar mehr als nur politische Sympathien. Laut einem Insider soll sich zwischen der Rapperin und dem Präsidenten inzwischen sogar eine echte Freundschaft entwickelt haben. Politikberater Alex Bruesewitz, der die beiden miteinander bekannt gemacht haben soll, äußerte sich nun gegenüber TMZ dazu. Am Rande des Capitol Hill Clubs in Washington, D.C. bezeichnete er Nicki als außergewöhnliche Persönlichkeit mit enormer Reichweite.

Alex stellte dabei auch klar, dass Nicki die Nähe zu Donald Trump keineswegs für eigene Vorteile genutzt habe: "Nicki hat den Präsidenten nie um irgendetwas gebeten – sie war immer nur hilfreich", erklärte er gegenüber TMZ und fügte hinzu: "Es gab keine Gespräche über eine Begnadigung. Es hat keine Gespräche über finanzielle Zuwendungen gegeben." Seiner Meinung nach könnten zudem viele Kritiker nicht damit umgehen, wenn sich jemand wie Nicki von der eher demokratisch geprägten Promiwelt abwendet. Dabei verteilte er auch einen Seitenhieb gegen Cardi B (33) und Megan Thee Stallion (31), deren Auftritte bei Wahlkampfveranstaltungen von Kamala Harris (61) laut ihm kaum Einfluss gehabt hätten.

Nicki Minaj selbst machte ihre Unterstützung für Donald Trump bereits vor einiger Zeit öffentlich und zeigte sich zuletzt sogar regelrecht begeistert von ihm: "Ich bin wahrscheinlich der größte Fan des Präsidenten, und das wird sich nicht ändern", erklärte sie laut TMZ und musste dafür zuletzt auch einiges an Kritik einstecken. Der "Hass" habe sie eigenen Aussagen zufolge jedoch nur noch bestärkt, ihn weiterhin zu unterstützen. Wie eng die beiden im Privaten tatsächlich befreundet sind, bleibt jedoch fraglich.

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Getty Images Sängerin Nicki Minaj und US-Präsident Donald Trump in Washington, DC, Januar 2026

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Getty Images Nicki Minaj beim "AmericaFest" im Phoenix Convention Center

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Getty Images Nicki Minaj beim Treasury Department's Trump Accounts Summit im Andrew W. Mellon Auditorium in Washington, DC