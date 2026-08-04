Nicki Minaj kassiert jetzt für ihre Rants online ab

Nicki Minaj (43) bietet ihren Fans nun exklusive Inhalte auf der Plattform X gegen Bezahlung an. Für sechs Euro im Monat können Abonnenten künftig auf besondere Posts der Rapperin zugreifen. Das kündigte sie ihren Followern am vergangenen Wochenende an. Was die Fans dabei genau erwartet, beschrieb sie selbst: "Ihr könnt jetzt meinen X-Account abonnieren. Das ist für Leute, die Spaß haben wollen, tiefer nachdenken, wachsen, lernen, lachen, weinen, Leute beschimpfen, manchmal süß aussehen, immer sie selbst sein wollen … sich weiterentwickeln, schweben, meditieren." Ein buntes Programm also – für einen überschaubaren monatlichen Betrag.

Die Reaktionen der Community auf das neue Abo-Modell fielen gemischt aus. Während manche Fans begeistert auf die exklusiven Inhalte warten, übten andere deutliche Kritik. "Warum betteln wir jetzt um Abonnements auf Twitter?", fragte ein Nutzer. Ein anderer entgegnete hingegen: "Ich kann es kaum erwarten, all die exklusiven Inhalte zu sehen." Die Ankündigung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Nicki rechtlichen Ärger hat: Laut dem Medienportal TMZ läuft derzeit ein Rechtsstreit gegen die Musikerin wegen angeblicher Schulden in Höhe von 241.000 Euro gegenüber einem Unternehmen für Eventproduktionen. Die Rapperin weist die Vorwürfe jedoch zurück.

Nicki Minaj, bürgerlich Onika Tanya Maraj, wuchs in Trinidad auf, bevor sie mit ihrer Familie in die USA zog. Mit Hits wie "Super Bass" oder ihrem Album "Pink Friday" etablierte sie sich als eine der erfolgreichsten Rapperinnen weltweit. Auf X ist sie seit Jahren für ihre offenen, manchmal polarisierenden Wortmeldungen bekannt – genau jene Mischung aus Unterhaltung und Direktheit, die sie nun ihren zahlenden Abonnenten exklusiv anbieten möchte.

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Getty Images Nicki Minaj, Musikerin

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Getty Images Nicki Minaj bei den MTV Video Music Awards 2023

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Getty Images Nicki Minaj, Rapperin