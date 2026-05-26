Silvia Wollny ist geschockt von Angriff auf Tochter Lavinia

Silvia Wollny (61) steht unter Schock: Ihre Tochter Lavinia Wollny (26) und deren Verlobter Tim Katzenbauer (28) sind kürzlich beim Gassigehen mit ihrem Hund in Hückelhoven von einem Unbekannten mit einem Messer attackiert und dabei schwer verletzt worden. Tim landete nach dem Angriff sogar auf der Intensivstation. Nachdem zunächst nur Lavinia und Tim ihre Community auf Instagram informiert hatten, meldet sich nun auch Familienoberhaupt Silvia Wollny in einem emotionalen Video zu Wort: "Ich melde mich, weil ich im Netz einige Kommentare gelesen habe dazu, [...] dass ich nichts gesagt habe. Ey, Leute! Ich war geschockt. Ich habe eine Nachricht von meiner Tochter bekommen, dass bei Lavinia und Tim etwas passiert ist. Wir sind aber früh schlafen gegangen, sodass ich die Nachricht erst morgens gelesen habe."

Über den Vorfall sagte Silvia: "Die beiden gehen mit dem Hund raus und werden dann angegriffen und schwer verletzt. Die Kinder waren zu dem Zeitpunkt zu Hause." Die Attacke habe die ganze Familie tief erschüttert. "Ihr wisst gar nicht, wie es uns geht. Was hätte da passieren können? Es ist doch egal, was in irgendeiner Familie los ist. Aber trotzdem hält man zusammen. Wir fühlen uns sowas von unsicher", betonte sie. Am Ende ihrer Videobotschaft rief Silvia Kritiker dazu auf, sich zurückzuhalten: "Ey, Leute. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie es Lavinia und Tim geht. Das ist ein Trauma. Mir schießen die Tränen in die Augen, wenn ich nur daran denke, dass ich da vielleicht meinen Schwiegersohn oder meine Tochter hätte verlieren können."

Lavinia und Tim hatten ihre Community erst am Pfingstmontag über den Angriff informiert. Tim hatte sich damals auch auf der offiziellen Seite seiner Firma zu Wort gemeldet: "Gestern Abend wurde ich Opfer eines Messerangriffs. Die Nacht habe ich auf der Intensivstation verbracht und befinde mich weiterhin in ärztlicher Behandlung." Lavinia sprach von einer "sehr schweren Nacht" für die beiden. Silvia Wollny ist vor allem als Kopf der großen Wollny-Familie bekannt und wurde 2019 Siegerin der Sendung Promi Big Brother.

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Instagram / wollnysilvia Silvia Wollny, "Die Wollnys"-Oberhaupt

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Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny und Tim Katzenbauer, 2023

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Instagram / lavinia.wollny Lavinia Wollny, TV-Bekanntheit